Tunisie: Débit d'internet en Tunisie - Tout doucement le matin, pas trop vite le soir

L'offre Internet très haut débit s'apparente beaucoup à un attrape-nigaud, et c'est la résiliation du contrat au bout d'une ou de deux années de galère. Le citoyen change de fournisseur dans l'espoir d'une connexion stable, mais c'est toujours le même problème au bout de ce renouvellement.

Le débit d'Internet en Tunisie figure parmi les moins rapides au monde. C'est là une vérité de La Palice. Consternant constat qui dure depuis des années, et c'est le stress au quotidien pour les jeunes et moins jeunes, et notamment pour les étudiants qui sont malheureusement acculés à recourir aux cybercafés pour le besoin d'une recherche, d'une étude et même d'un cours à distance. Le très haut débit y est bien assuré et tout le monde y trouve son compte. Au temps du travail à distance imposé par la propagation exponentielle du coronavirus et notamment du nouveau variant, le haut débit d'Internet ne suit malheureusement toujours pas et donne du fil à retordre aux citoyens.

Devant les bureaux des fournisseurs ou au bout du fil du téléphone, les agents ressassent toujours le même discours et la même rengaine se rapportant à certains côtés techniques en rapport avec les paramètres du modem d'Internet et son installation. Une tierce partie est le plus souvent pointée du doigt et frappée d'anathème. Tout récemment, l'un des clients courroucé par des coupures courantes d'Internet a eu droit à des explications saugrenues de la part d'un agent. "Monsieur, l'installation de la ligne téléphonique dans votre zone est catastrophique et l'infrastructure n'est plus appropriée" ! Que faire dans ce cas et comment pallier cette défaillance ? Pas de solutions ni à court ni à moyen termes, semble-t-il. "Vous serez dédommagé", se contente de lancer le même agent. Affligeant et accablant à plus d'un titre. Quelques jours après, on lui propose d'échanger le modem !!

Cela ne fait que confirmer une triste réalité. Au niveau du haut débit fixe, la Tunisie occupe la 157e place sur un total de 181 pays. Elle est devancée par le Maroc, qui se positionne à la 132e place et la Libye (137), ainsi que l'Algérie (144), et ce, selon le classement mensuel Speedtest global index pour le mois de novembre 2021. Singapour, pays asiatique, caracole toujours en tête. Seuls, les fournisseurs d'Internet sont satisfaits et se frottent les mains au détriment du citoyen qui ne sait plus à quel saint se vouer.

Plus le nombre d'internautes et de mobinautes augmente en Tunisie, plus les opérateurs font face à une demande qui dépasse l'offre, ce qui n'est pas sans incidences fâcheuses sur la qualité du débit. L'indicateur de satisfaction client est à coup sûr en nette baisse, comme en témoignent le plus souvent les statistiques et les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas en raison des coupures ou de la faible vitesse de connexion, l'insatisfaction est aussi causée par un débit non-conforme avec le contrat.