Tunisie: Covid, insécurité, retard - Une CAN sous haute tension !

Avant même qu'elle n'ait lieu, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été sujette à toutes les tensions. Une édition qui a failli ne pas avoir lieu...

Crise sanitaire et haut risque de contamination qui ont poussé la CAF à reporter d'une année la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un pays hôte qui, il y a encore un mois, n'était pas totalement prêt pour accueillir le tournoi continental. Par ailleurs et sous l'impulsion de la Fifa, cette 33e édition a failli ne pas avoir lieu. Le maintien ou la simple annulation de cette édition ont été sujets à toutes les tensions entre Gianni Infantino, le patron de la Fifa, et Samuel Eto'o, le nouveau boss du football camerounais. Et même si les Camerounais, Samuel Eto'o en premier, affirment que leur pays est fin prêt sur le plan logistique, la situation sécuritaire demeure instable avec des milices séparatrices qui menacent de représailles les délégations participantes. La délégation tunisienne n'est pas épargnée du reste. Une chose est sûre : l'armée et les forces sécuritaires du Cameroun doivent redoubler de vigilance afin d'assurer la sécurité des 24 sélections participantes, mais aussi et, surtout, les journalistes qui couvriront l'événement. C'est que les journalistes sont, souvent, les cibles privilégiées des milices armées.

La menace de l'Omicron !

A la situation sécuritaire instable, s'ajoute la menace du nouveau variant du covid, l'Omicron. Un variant très contagieux à la vitesse vertigineuse, chose qui a poussé le staff médical de la sélection tunisienne à écarter du groupe Ferjani Sassi et Wajdi Kechrida. C'est qu'avec le variant Omicron, même si le patient est guéri, il porte encore pendant quelques jours le virus et risque fort de contaminer ses équipiers. Et comme les joueurs vivent en groupes fermés (tournoi continental oblige), les risques de contamination demeurent élevés.

Bref, c'est une édition de la CAN, sous haute tension, qui débutera dans une semaine. Insécurité et épidémie ne sont guère rassurantes. Pourvu que les choses se passent au mieux durant le mois du déroulement du tournoi continental ! Que le spectacle soit au rendez-vous, même si les organisateurs ont pris un gros risque en maintenant cette 33e édition de la CAN.