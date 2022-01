Tunisie: "Souad" d'Ayten Amin, actuellement au cinéma - Récit vertigineux

Crise identitaire, errance 2.0 et relationnel débridé ont fait le vécu court, mais intense d'une jeune adolescente égyptienne. "Souad", le long métrage d'Ayten Amin, par son propos, fait écho aux maux d'une jeunesse égyptienne en mal de vivre.

Le film d'Ayten Amin est sélectionné en compétition officielle au festival de Cannes en 2020. "Souad" brille par l'universalité de sa thématique, mais reste profondément ancré dans une dure réalité égyptienne. Elle a 19 ans, s'orne de ses plus beaux vêtements et n'a que son reflet dans son smartphone qui compte : "Souad" puise son bonheur dans le nombre des "J'aime" générés sur les réseaux sociaux et nourrit son estime de soi dans du voyeurisme "instagrammé", mais comme toute adolescente, les amours vécues en ligne finissent par être glissantes.

"Souad" habite "Zagazig", petite ville égyptienne, a des copines proches, rencontre des hommes en ligne, et s'adonne éperdument dans une double vie, sous la pression sociale. Jusqu'à ce que l'inattendu arrive et laisse planer une série d'interrogations et de nombreuses suppositions chez ses proches, restés en suspens. Et c'est "Rabeb" la petite sœur de "Souad", qui se lancera dans une quête à la recherche de pistes qui expliqueraient cet égarement suspect.

Le film brosse les relations familiales rigides entre jeunes filles et parents, mais situe également les deux sœurs dans une réalité sociale conservatrice. Une manière de plonger le public dans les méandres de ce refuge virtuel que sont les réseaux sociaux et de souligner leur place prépondérante dans l'existence de toute une jeunesse égyptienne (ou autre). Fort de son propos, le film est structuré autrement : il s'ouvre brutalement sur "Souad", personnage, a priori, principal qui cèdera la place à la sœur cadette et à un autre personnage masculin. Le film happe dès les premières scènes, mais finit par s'étirer, doucement jusqu'à sa chute finale douce-amère, voire brouillée, finalement menée par une poignée de jeunes acteurs, à l'interprétation maitrisée. Mais "Souad", le film, peut égarer et laisser perplexe, à cause de sa narration saccadée et ses répliques échangées à l'arraché.

Le film est une co-production tuniso-germano-égyptienne, actuellement à Cinémadart et Amilcar.