Tunisie: Conquérir le monde avec des mots et des gestes

La prise de parole en public est une pratique ancienne, construite sur plusieurs millénaires, elle s'appuie sur les techniques de l'art oratoire, inspirées du monde du théâtre.

Ces techniques donnent de la présence et de l'aisance lorsque vous êtes amenés à prendre la parole devant un auditoire, notamment sur scène. Il est nécessaire de les maîtriser, mais elles doivent être complétées avec les techniques de storytelling (l'art de raconter une histoire) et de langage non verbal pour une prise de parole complète et efficace.

Parler, c'est affirmer sa singularité

Les plus grands orateurs de l'histoire paraissent tellement décontractés et sûrs d'eux-mêmes lorsqu'ils prennent la parole en public. Tout semble naturel, voire inné.

Lorsque les gens nous écoutent parler, nous avons tout de suite l'impression de pouvoir conquérir le monde, l'impression de contrôler dans les mains avec les gestes, la posture et tout le langage corporel.

Mais ce plaisir des mots ne s'arrête pas aux joutes verbales, il s'agit également d'un plaisir esthétique, car écouter les mots modulés par une belle élocution procure de la joie.

La naissance du lien social

Cette envie d'intéresser les autres par la seule force de sa persuasion infuse toutes les strates de la société, particulièrement l'entreprise. Il suffit de noter le succès du coaching pour s'en convaincre. Nous ne sommes pas habitués à voir les coulisses d'une prise de parole en public.

Nous oublions les heures passées à écrire, réécrire, puis répéter les interventions. Et s'il semble naturel qu'un musicien ou qu'un sportif de haut niveau s'entraîne des années pour réussir sa prestation, il n'en est rien pour un orateur.

Parler pour montrer qui l'on est Parler, c'est donc s'engager pleinement, sur la forme comme sur le fond, en apprenant à maîtriser le langage du corps, à se tenir droit, à gérer sa respiration. "Dans l'écrit, il y a un embrigadement. Dans l'oral, une liberté et une singularité", disait Bertrand Périer, un avocat et enseignant français spécialiste de l'art oratoire.

La principale clé du succès pour tout orateur qui souhaite marquer les esprits et être à l'aise à l'oral, c'est de répéter et de s'entraîner à prendre la parole en public de nombreuses heures. Certes, certains apprendront toujours plus vite que d'autres, mais il ne faut pas lâcher prise parce que "YES WE CAN", comme disait le slogan politique de Barack Obama, celui qui savait manier les mots et excellait dans l'art de raconter des histoires.