Tunisie: Exploits sécuritaires en 2021 - Déclin de la menace terroriste

Les forces sécuritaires ont fini l'année en beauté avec l'arrestation d'un dangereux terroriste.

Un nouvel exploit sécuritaire qui clôture une année marquant la nette atténuation de la menace terroriste, notamment dans les villes. L'élément terroriste Ridha Amri, surnommé " Abou Aicha ", membre de l'organisation terroriste " Jond Al Khilafa " affiliée à Daech et toujours active en Tunisie, a fini, il y a quelques jours, entre les mains des unités sécuritaires spécialisées.

L'opération a été menée suite à des informations portant sur le déplacement de l'élément qui avait l'intention de rejoindre le groupe terroriste Okba Ibn Nafaa. L'unité spécialisée de la Garde nationale a entrepris la planification d'une grande opération préventive conjointe avec les unités de l'Armée nationale qui s'est poursuivie pendant un mois, au cours de laquelle de nombreuses embuscades ont été tendues.

Mais il y a quelques jours, les agents du bureau d'Interpol en Tunisie ont réussi, en coopération avec des unités spéciales de la Garde nationale à interpeller cet individu dans le gouvernorat de Tozeur. L'homme est également vivement recherché par les autorités françaises dans une affaire en lien avec l'attentat de Nice en 2016.

Des exploits qui marquent en effet une nette amélioration de la situation sécuritaire en Tunisie. Depuis l'échec, en mars 2016, de l'attaque de Ben Guerdane par un " commando " de l'Etat islamique, l'engagement jihadiste et terroriste ne cessait de perdre de son attrait et son expression violente décline en Tunisie. Si la diminution des attaques terroristes sur le territoire tunisien depuis 2016 est manifeste, elle est principalement liée à la déroute d'Al-Qaïda et de l'Etat islamique à l'échelle internationale, notamment en Irak et en Syrie. Même si plusieurs milliers de jeunes Tunisiens sont partis combattre au Moyen-Orient et en Libye entre 2011 et 2016 et que des Tunisiens ont commis quatre attentats en France et en Allemagne, le pays n'est pas actuellement menacé par un mouvement terroriste armé de masse. L'année 2021 vient confirmer ce constat, car les exploits sécuritaires portant notamment sur la lutte contre le terrorisme sont nombreux.

En mai dernier, les organisations terroristes ont encaissé un coup dur avec l'élimination de cinq éléments terroristes dans une opération préventive. A Kasserine, cinq terroristes classés dangereux ont été abattus par l'Armée nationale et des forces de sécurité. Quatre terroristes étaient tunisiens alors que le cinquième était de nationalité algérienne. Parmi eux, Abdelbaki Bouzayen (Algérien), connu comme étant l'émir de la brigade terroriste Okba Ibn Nafaa depuis 2019.

En avril, trois terroristes, dont notamment l'élément Hamdi Dhouib, avaient été éliminés sur les hauteurs du mont Mghilla, à Kasserine. Hamdi Dhouib, accompagné d'autres éléments du même groupe, avait participé à des dizaines d'opérations terroristes visant les militaires et les civils.

Opérations déjouées

Parmi les opérations les plus marquantes durant l'année écoulée figure notamment le démantèlement d'une unité terroriste composée de 20 individus. Cette cellule, qui était chargée de suivre et de repérer des institutions sensibles, a été démantelée en novembre à Jendouba.

En janvier 2021, le ministère de l'Intérieur annonçait également avoir arrêté un leader terroriste classé extrêmement dangereux et appartenant au groupe terroriste Al-Qaïda. Le terroriste en question planifiait des attentats en Tunisie, en coordination avec le groupe Okba Ibn Nafaa.

En août, "Abu Zid", un élément terroriste, avait été arrêté par les forces de l'ordre. Il était caché dans une maison dans un quartier populaire dans la ville de Kairouan et serait impliqué dans de nombreuses affaires terroristes en Tunisie et à l'étranger.

Durant 2021, plusieurs opérations terroristes ont été également déjouées, parfois, à la dernière minute. Si le terrorisme décline en Tunisie, il est loin d'avoir disparu. Dans plusieurs villes, notamment à Tunis, à Sfax et à Sousse, pas moins de quatre opérations terroristes ont été évitées de justesse grâce aux efforts des forces sécuritaires. Il n'en demeure pas moins que les récentes déclarations du Président de la République Kaïs Saïed confirment ce constat. En dépit d'une nette amélioration de la situation sécuritaire, la menace terroriste est toujours persistante en Tunisie et le risque zéro n'existe pas, nulle part d'ailleurs. Le Chef de l'Etat avait en effet annoncé que des plans d'assassinats politiques ont été déjoués en Tunisie, le visant, ainsi que d'autres responsables.

Sans oublier bien sûr la tentative d'agression d'agents sécuritaires devant le ministère de l'Intérieur. S'il y a eu plus de peur que de mal, cette opération conserve sa symbolique dans la mesure où le siège du ministère de l'Intérieur en plein Tunis était ciblé. De même, le phénomène de la migration en Tunisie, amplifié avec les flux massifs de Subsahariens qui choisissent la Tunisie comme terre d'accueil ou de transit, constitue une menace sécuritaire à ne pas négliger, accentuée par la possibilité d'infiltration de terroristes. Dans ce sens, le secrétaire général régional des Syndicats des forces de sécurité de l'Ariana, Ezzedine Fathali, a mis en garde récemment contre une telle menace. Il avance qu'au cours des dernières semaines, des Subsahariens affiliés à l'organisation terroriste Boko Haram, active notamment au Nigeria, ont été arrêtés par les forces sécuritaires.

Exploits douaniers

Loin de la menace terroriste, l'année 2021 marque aussi un grand succès des stratégies de la douane et du ministère de l'Intérieur visant à lutter contre la contrebande. Le rythme des opérations anti-contrebandiers s'est nettement accéléré durant cette année. Il ne se passe pas un jour, voire une heure, sans que l'on annonce une saisie de marchandises, de véhicules ou même de pneus et d'animaux destinés à la contrebande. Perquisitions, descentes dans les entrepôts et dans des domiciles, arrestation de contrebandiers, importantes saisies de marchandises, les douaniers et les agents de la Garde nationale étaient et sont toujours sur le pied de guerre. D'ailleurs, les services des douanes ont enregistré un chiffre record de recettes douanières au profit du Trésor de l'Etat, qui s'élèvent à 7.614 millions de dinars, soit un taux de croissance de 17,2%, dépassant les estimations incluses dans la loi de finances pour l'année 2021.