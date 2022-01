Cameroun: Détournements des fonds publics - Ngoh Ngoh et Cyrius Ngo'o en pôle position pour la prison

Le 31 décembre 2021, le président de la République, Paul BIYA, a adressé son traditionnel message de fin d'année à ses compatriotes. Discours aux données riches en termes d'espoir, le chef de l'État a cependant mis l'emphase sur cette pratique nocive de détournement massif de deniers publics qui pour lui, constitue entre autres, un frein au développement du Cameroun.

Et relativement aux nombreux et riches projets qu'il a annoncés, Paul BIYA a indiqué que " pour y parvenir, nous devons renforcer la gouvernance dans la gestion de nos finances publiques, en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics". Et de poursuivre que "tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d'enrichissement illicite, en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes.".

Voici pourquoi Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ( Minetat/Sg/PR), ainsi que le directeur général ( Dg) du Port autonome de Douala ( Pad), Cyrus NGO'O, seront bientôt démis de leurs fonctions, arrêtés, puis incarcérés à la prison centrale de Yaoundé - Kondengui.

Si les Camerounais soutiennent massivement le chef d'État Paul BIYA dont la côte de popularité remonte fortement depuis la soirée du 31 décembre, relativement à l'aspect de son discours sur le châtiment sans complaisance et sans discrimination réservé à tous ceux qui sont coupables de détournement de fonds publics, il est clair et évident, que la relance de "l'Opération Épervier", ne saurait aucunement être crédible si, une personnalité comme Ferdinand NGOH NGOH, n'est pas interpellée. L'homme est dans tous les coups fourrés : tête de proue des 3 000 milliards francs CFA de la CAN 2019 avortée après qu'il a fait mentir le président de la République comme un gamin ; les 180 milliards de la lutte contre le Coravirus.

Pouvoiriste et vorace, avec des appétits violents comme le crocodile, le Minetat/Sg/PR est dans tous les " bons coups", avec des tasks forces qu'il crée à profusion pour gérer à lui seul toutes les ressources financières du Cameroun. Rencheris de 220 milliards francs CFA par l'expertise avérée et alerte du Cabinet ATOU, le Minetat/ Sg/ PR veut à présent faire main basse sur les actifs résiduels des ex-societés d'État que sont l'ONCPB, l'ONPC et REGIFERCAM. Et pour cela, il s'attèle à instrumentaliser les appareils de l'État, dont le Consupe et le Minfi. Avec son épouvantail de formule de " Sur très hautes instructions du Président de la République" dont on doute de la véracité, Ferdinand NGOH NGOH est parvenu à dépouiller tout le gouvernement, de toute sa substance vitale.

Il gère quasiment tous les ministères et les sociétés publiques par la formule magique, celle qui lui a permis de mettre tout un gouvernement dans sa poche, tout en réglant des comptes personnels aux insoumis, par l'instrumentalisation et l'instrumentation des appareils de l'État : "J'ai l'honneur de vous informer que sur très hautes instructions du Président de la République [...] Pour la très haute information du Chef de l'État..."

Mafieux et sulfureux marché de plus de 52 milliards francs CFA pour la sécurisation du Port autonome de Douala.

Le 19 avril 2018, Ferdinand NGOH NGOH attribue à l'entreprise PORTSEC basée en Suisse, et représentée par son directeur général, l'Israélien TZAFIR TZVR, le marché spécial de la sécurisation du périmètre du Port autonome de Douala / Bonaberi, ainsi que du contrôle de ses accès.

Et le 22 juin 2019, dans un courrier portant la mention " Confidentiel", Cyrus NGO'O le Dg du Pad écrit au Dg de Société Camerounaise des Banques ( SCB), pour lui demander de virer la somme de 2 milliards francs CFA à PORTSEC SA, comme avance 1 du décompte de l'avance du démarrage des travaux. Seulement, la destination des 2 milliards francs CFA, intrigue. Pour une société PORTSEC plutôt basée en Suisse, Cyrus NGO'O dont on sait être le bras séculier de Ferdinand NGOH NGOH au Port autonome de Douala, donne plutôt des instructions qui laissent penser à un blanchiment d'argent. Le virement a tout d'une colossale somme qui prend la direction d'un paradis fiscal : le Liechtenstein.

Curiosités frappantes. Le bénéficiaire et la destination des fonds, sont deux mondes parallèles, diamétralement opposés.

Bénéficiaire : PORTSEC SA C/Okohli & Partner Rechtsanwalte, General Wille - Strassem

10, 8002 Zurich, Switzerland ;

Compte N° 10504265_0 ; IBAN : EUR LI50 08 81 21 05 0426 5000 2;

BCVOAGLI22 Chez Volksbank Aktiengesellschaft, Feldkircher Strasse 2 FL- 9494 Schaan ; Liechtenstein.

Selon plusieurs experts, ces données sont fort caractéristiques du blanchiment d'argent via des paradis fiscaux dont le Liechtenstein en est des plus hospitaliers au monde. Le marché de sécurisation du Pad a connu des avenants qui l'ont fait culminer à plus de 52 milliards francs CFA. Un montant fortement contesté par des ingénieurs en la matière, lesquels y voient plutôt une surenchère de 30 milliards francs CFA, au vu de la modestie des travaux réalisés pour la sécurisation du périmètre du Port autonome de Douala/ Bonaberi.

Le discours prononcé le 31 décembre par le président de République, Paul BIYA sur la lutte contre les détournements des deniers publics ne convaincrait donc personne si jamais Ferdinand NGOH NGOH et Cyrus NGO'O ne sont pas les premiers à être interpellés. De toute façon, les deux compères sont très bien partis pour être les premières victimes de la croisade contre la prevarication et la prédation financière lancée par le chef de l'État. Une chose est sûre et certaine : Ferdinand NGOH NGOH et Cyrus NGO'O sont en route pour Kondengui.