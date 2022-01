Maroc: Le déficit commercial s'est accentué de 26,4%

Le déficit commercial est ressorti en hausse de 26,4% au titre des onze premiers mois de l'année 2021. Il s'est ainsi établi à 181.015MDH, selon les indicateurs relatifs aux échanges extérieurs à fin novembre publiés par l'Office des changes.

Ces indicateurs montrent que les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020 à 474,16 MMDH. C'est plus que les exportations qui ont pour leur part bondi de +22,5% (53.775MDH) à fin novembre 2021 pour se situer à 293.150MDH contre 239.375MDH un an auparavant.

Dans son Bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs en novembre, l'Office des échanges attribue l'accroissement des importations de marchandises (+24%) à la hausse des achats de la totalité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation (+26.315MMDH), des produits énergétiques (+22.154MMDH) et des demi-produits (+20.132MMDH).

Il ressort, en effet, des données recueillies par l'Office que les achats des produits finis de consommation ont continué leur hausse pour atteindre 111.767MMDH à fin novembre 2021 contre 85.452MMDH à fin novembre 2020. Ce qui représente une augmentation de +30,8%.

Il est à préciser que " cette évolution provient, essentiellement, de l'augmentation des achats des voitures de tourisme (+5.277MMDH) et de ceux des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+5.242MMDH) attribuable à l'acquisition de vaccins anti-Covid-19 ", comme l'explique l'Office précisant que la part des achats des produits finis de consommation dans le total des importations se situe à 23,6%.

La même source fait en outre état de la hausse de la facture énergétique de 49,3%, en raisons de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+10.736MMDH) tributaire de l'accroissement des prix de 39,1% (5.224 DH/T à fin novembre 2021 contre 3.756 DH/T un an auparavant), conjugué à l'élévation des quantités importées de 9,2% (6.019mT à fin novembre 2021 contre 5.513mT à fin novembre 2020).

Il faut toutefois souligner que " les importations de ce produit à fin novembre 2021 demeurent inférieures à celles affichées durant la même période en 2018 et en 2019 ", a fait savoir l'Office des changes.

Analysant les données relatives aux exportations de marchandises, l'Office note que l'évolution de celles-ci a concerné tous les secteurs, essentiellement le secteur des phosphates et dérivés, celui de l'automobile et celui de l'agriculture et agroalimentaire.

Selon ces chiffres, il apparaît que les ventes des phosphates et dérivés ont atteint 69.192MMDH à fin novembre 2021, soit une hausse de 51,9% ou +23.641MDH par rapport à la même période de l'année précédente.

Notons que " cette évolution fait suite à l'augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+14.731MMDH) due à l'effet prix en hausse de 65,4% (4.595 DH/T à fin novembre 2021 contre 2.779 DH/T à fin novembre 2020) ", a expliqué l'Office relevant que les quantités exportées de ce produit ont cependant enregistré une baisse de 8,6%.

En hausse de 12,8% (+8.524MMDH), les exportations du secteur automobile se sont situées à 75.080MDH à fin novembre 2021, suite à la hausse des ventes du segment de la construction (+26,2% ou +7.071MMDH) ; alors que les ventes du segment du câblage ont accusé une légère baisse de 1,1% (-253MMDH).

Il est à noter que le nombre de voitures de tourisme exportées a affiché une hausse de 12,8%, correspondant à 317.068 voitures, à fin novembre 2021 contre 281.134 à fin novembre 2020.

Egalement en hausse, les exportations du secteur "agriculture et agroalimentaire" se sont accrues de 10,2% (+5.835MMDH) en raison d'une hausse simultanée des ventes de l'industrie alimentaire et celles d'"agriculture, sylviculture, chasse" qui ont augmenté respectivement de 3.369MDH et 2.270MMDH au titre de la même période.

Soulignons toutefois que la part des ventes de ce secteur dans le total des exportations a perdu 2,3 points se situant à 21,5% à fin novembre 2021 contre 23,8% à fin novembre 2020.

Quant aux ventes du secteur textile et cuir, elles ont atteint 33.493MMDH contre 27.745MMDH à fin novembre 2020, ce qui correspond à une hausse de +20,7% (+5.748MMDH).

Comme le relève l'Office des changes dans son bulletin, "cette situation est tributaire de la hausse des exportations des vêtements confectionnés (+4.085MDH), des articles de bonneterie (+1.569MMDH) et dans une moindre mesure des chaussures (+181MMDH) ".

Notons enfin que la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 5,9% (+3.366MDH : +59.945MMDH contre +56.579MMDH) ; les voyages affichent un solde excédentaire quasiment stable par rapport à fin novembre 2020 (+0,1% ou +17MMDH) ; les envois de fonds réalisés par les MRE ont progressé de 41,1% (+25.187MDH) ; le flux net des IDE ont progressé de 13,9% (+2.072MMDH) et les IDME se sont situés à 16.117MDH, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années.

Alain Bouithy