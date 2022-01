Madagascar: Milieu sportif - Une fin d'année sombre

En plus du fait que tous les championnats prévus se dérouler durant ce mois de décembre ont été annulés, certaines figures du sport malgache ont perdu la vie fin 2021.

L'année 2021 a été dramatique pour le monde du sport malgache. Moins de résultats sur les compétitions, et pas moins de dix sportifs décédés, pour la plupart emportés par la Covid-19. La dernière semaine de l'année 2021 fut la plus dramatique avec le décès de trois grandes personnalités du milieu sportif, parties pour un monde meilleur. Le football malgache n'a pas été épargné. En effet, le petit monde du football était en deuil en apprenant la mort de Mamy Harisolo Amédée. Le président de la ligue de football de l'Itasy était déjà malade depuis un bon bout de temps.

Connu surtout pour avoir réussi à entraîner dans sa circonscription la CNaPS Sports puis plus tard JET Mada, Amédée comme tout le monde l'appelle, a pu ainsi offrir à la population du bon football et au bout plusieurs titres de champion de Madagascar. Cet ancien chef de région de l'Itasy est surtout connu pour son honnêteté et son amitié pour le président Arizaka Rabekoto Raoul qui lui est très proche. Les deux hommes se sont liés d'amitié depuis de nombreuses années. Inutile de préciser que Mamy Harisolo Amédée a joué un rôle de premier plan lors des élections de Toliara qui ont propulsé Arizaka Rabekoto Raoul à la tête de la Fédération Malagasy de Football.

Également, la grande famille du rugby continue de pleurer l'un des siens, le docteur du club FTM Manjakaray Etie Albert Rakotonandrasana. Un urgentiste, médecin niveau II et non moins formateur médical du World Rugby qui est décédé le 31 décembre à l'âge de 47 ans. Il a payé un lourd tribut à la Covid-19. Dans le monde du ballon orange, Zafimaroson Nanou Christinah Rajaonary, connu sous le sobriquet de Pitsana, a tiré sa révérence jeudi dernier suite à l'effondrement d'une maison à Antoby Mamory Ivato. Elle était la doyenne de la N1A de l'équipe Ascut Atsinanana. Midi Madagasikara présente ses sincères condoléances à toutes leurs familles et amis. Et que les vœux de toutes les fédérations sportives soient exaucés pour cette nouvelle année.