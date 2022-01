Sénégal: CAN 2021/ Watford répond à la FSF sur Ismaila Sarr

La hache de guerre est loin d'être enterrée. Quelques heures après le communiqué de la FSF indiquant que Watford s'op- pose à la libération d'Ismaïla Sarr pour la CAN 2021, le club anglais a apporté la réplique.

"Début décembre, le Club a écrit à la Fédération Sénégalaise de Football décrivant le dia- gnostic clinique de la blessure d'Ismaïla et a immédiatement suivi cela en fournissant les examens IRM détaillant l'étendue de la blessure. Après une nouvelle consultation avec des ex- perts médicaux, nous avons informé la Fédération d'Ismaïla Sarr du processus de réhabilitation et du calendrier probable de récupération", peut-on lire sur le communiqué de Watford.

Et de poursuivre : "au cours des 10 derniers jours, le Club a réitéré à la Fédération Sénégalaise de Football l'état de santé actuel du joueur et son calendrier de récupération". Les Hor- nets ont également invité la Fédération Sénégalaise de Football à instruire leur propre chirurgien indépendant pour confirmer le diagnostic et la période de rééducation.