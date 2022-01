Congo-Kinshasa: Après la pédiatrie de Kalembelembe - "Les Kinois" partage un repas de cœur avec les enfants défavorisés à Kimbuala

Dans le cadre des festivités de fin d'année, l'Association sans but lucratif "Les Kinois" a visité l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe dans la commune de Lingwala, à Kinshasa. Composée des personnes intègres soucieuses du développement de la Ville de Kinshasa, cette structure a posé des gestes de cœur qui ont apporté sourire aux enfants malades, leurs parents ainsi que les responsables de cet établissement médical public.

Juste après Kalembelembe, la coordination et quelques membres de l'Asbl "Les Kinois" se sont dirigés, le 26 décembre 2021, vers le quartier Kimbuala, dans la commune de Mont-Ngafula où ils ont jugé utile de célébrer la fête de Noël avec les enfants démunis de la "Maison Papy". Ce geste de bienfaisance témoigne encore une preuve d'amour de la part de cette Association à l'endroit des enfants kinois dont l'avenir de la Ville de Kinshasa en dépend.

Il faut noter que c'est sous la conduite de son coordonnateur, Bob AMISSO que cette délégation importante de membres de l'Asbl "Les Kinois" a effectué le déplacement dans ce coin reculé de la Capitale, pour communier avec ces enfants défavorisés dont certains sont en rupture familiale.

Comme de coutume, ils ne sont pas allés mains bredouilles. L'asbl "Les Kinois" leur a apporté des sacs de farine de manioc, du riz, du sucre, des cartons de poissons, poulets, boites de tomates, thé et café, des ballots de friperies (vêtements), de détergents ainsi que des paquets de jus et eaux en plastique... Sans oublier des insignes et autres articles de Noël pour enfant.

Ce don constitue non seulement une expression d'amour à l'endroit de ces enfants abandonnés de la Capitale mais aussi une manière de soutenir et de renforcer cette structure catholique qui œuvre pour l'encadrement et l'assistance sociale aux personnes vulnérables.

Une ambiance euphorique et très conviviale a caractérisé cette descente des femmes et hommes de l'Asbl "Les Kinois" qui ont échangé, chanté, dansé et partagé les repas de Noël avec les enfants de la Maison Papy.

"Nous avons très bien célébré la fête de nativité grâce à la présence de nos papas et mamans, grand-frères de l'ASBL "Les Kinois" qui ont pensé à nous à cette occasion. Ils ont préparé de la nourriture pour nous et on a mangé ensemble. Je demanderai à d'autres personnes de suivre l'exemple de cette association. Merci beaucoup à "Les Kinois" qui se soucie de nous ", se réjouit Keren Diluzeyi, âgée de 12 ans.

Ainsi, l'objectif a été atteint. L'Association a réussi à apporter le sourire à ces enfants qui en avaient vraiment besoin.

Pour sa part, le responsable de la "Maison Papy" a exprimé sa gratitude à l'initiative de " Les Kinois. "Ils sont arrivés en frère et en papa pour festoyer avec ces enfants qui n'ont pas des parents. Ce n'est qu'un sentiment de joie et de reconnaissance envers cette organisation Kinoise qui a pensé à leurs petits-frères et enfants hébergés par la Maison Papy", a témoigné Jésus Senga Kokolo, Salésien de Don Bosco.

Cette descente s'inscrit surtout dans le cadre de la campagne "Yeba engumba na yo" qui a été initiée par Les Kinois en vue de se rapprocher davantage de la population dans le but d'avoir une connaissance profonde sur des problèmes auxquels sont confrontés les habitants de la Mégapole.

"Nous avons voulu donner un sens particulier à notre campagne "Yeba Engumba na yo ". Voilà pourquoi, il est important pour nous de poser ce geste de générosité en faveur des enfants mais aussi de s'imprégner et vulgariser les causes et questions profondes de la situation des habitants de Kinshasa. Nous allons plaider auprès des autorités urbaines afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Nous comptons y revenir prochainement, avec des remèdes afin de soulager tant soit peu la population de cette partie de la Capitale. Et ce sera lors de la campagne "Sunga engumba na yo ", a signifié le jeune maître élégant Guy-Beau-Chard Longongo, SG de l'Asbl Les Kinois.

Créée en 2020, "Les Kinois" est une organisation apolitique qui vise à revaloriser l'image des autochtones- natifs de la Capitale. Cette association s'est assignée comme mission fondamentale de faire des plaidoyers en faveur de Kinshasa et vise le changement positif des mentalités des Kinois. Son ultime objectif consiste à défendre les valeurs de Kinshasa et les intérêts de ses habitants.