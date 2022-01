Congo-Kinshasa: Sommes-nous vraiment gouvernés ?

Encore un nouvel an, et nous en RDC continuons toujours de tourner en rond. Nous entrons en 2022 alors que les troupes rwandaises et ougandaises occupent et pillent encore notre pays et donc notre sécurité est sous-traitée et nous ne savons pas jusqu'à quand !

En fait, depuis 1960, notre pays, supposé être la locomotive de l'Afrique, n'a pas pu faire sauter les goulots d'étranglement de la faim alors qu'il regorge de vastes terres arables et fertiles, plus qu'aucun autre pays africain; de l'enclavement de l'arrière-pays faute d'avoir soit entretenu ou soit étendu ou développé le réseau d'infrastructures nous légué par le colon belge, de la pauvreté infrahumaine et d'une économie totalement extravertie (nous importons même les cure-dents), au lieu de mettre à contribution les nouvelles technologies pour transformer nos ressources sur place et créer des emplois et des marches à notre propre profit - nous allons revenir sur ça ! Nous n'avons même pas une économie formelle.

La RDC est devenue une sorte de "Wild, Wild West" où les missions publiques sont complètement négligées ou inexistantes, mais la voie est ouverte à une économie débridée (exploitation des matières premières qui sortent du pays à l'état brut et sans contrôle) au profit des puissances étrangères, des pays voisins, des détenteurs locaux du pouvoir et de tous les aventuriers qui viennent au Congo !

Un tour d'horizon de l'histoire politique du Congo indique que cette histoire reste marquée par des crises (de la traite négrière en passant par le pillage du roi Léopold II, la colonisation jusqu'aux assassinats de Patrice Lumumba et de Mzee LD Kabila et leurs conséquences, notamment les agressions et les invasions des pays voisins). L'histoire politique du Congo se tourne autour de trois principaux axes ou moteurs, à savoir:

(1) La loi de la dépossession : les puissances occidentales jouissent du pouvoir de la dépossession ou se servent de la loi de la dépossession (ou le modèle de la dépossession à travers l'omniprésence des intérêts étrangers) au Congo, ce qui, en fait, est une politique paternaliste de la suprématie raciale, et une sorte de modèle politique, économique et culturelle de privation menée par les mêmes puissances occidentales et leurs agents locaux en Afrique au détriment des populations africaines, de l'époque coloniale à nos jours; en d'autres termes, les anciennes puissances coloniales réclament un certain droit de regard et d'ingérence sur le Congo. Elles croient que le fait d'avoir colonisé le Congo leur octroie éternellement certains droits au Congo, spécialement le droit de continuer à le déposséder de ses richesses, avoir la main mise sur les dites richesses, continuer à les contrôler et à monopoliser leur exploitation (Belgique, France, Etats-Unis).

Notre pays la RDC est un pays très stratégique et dispose donc de beaucoup d'intérêts nationaux à protéger. D'où la nécessité d'une politique économique et étrangère bien pensée et bien élaborée.

En effet, géostrategiquement, la superficie du Congo (2.345.000 kilomètres carrés) est à peu près la même que celle de toute l'Europe occidentale. En raison de sa situation géographique idéale, de sa location au cœur de l'Afrique, de ses réserves minières incroyables et de son riche tissu culturel issu de 250 groupes ethniques... , cela signifie que le Congo occupe la position géopolitique et stratégique la plus importante pour les autres pays du monde, surtout les superpuissances et les pays voisins animés par la peur et la convoitise à l'égard d'un géant qui s'endort et qui un jour va se réveiller et s'assumer pour soit les dominer ou jouer le rôle panafricaniste de locomotive qui peut booster l'Afrique sur tous les plans (... ).

Le Congo est également riche en ressources floristiques et fauniques (certains animaux, comme l'Okapi, n'existent qu'au Congo. Il ressemble à un composite de trois types d'animaux: cheval, zèbre et cerf), ainsi que de nombreuses belles sites naturelles d'attractions touristiques.

Le Fleuve Congo et ses affluents représentent un énorme potentiel hydroélectrique et une infrastructure naturelle liée aux autoroutes. Le Congo possède également des forêts vierges primitives, de vastes terres arables et un climat doux (quand c'est la saison sèche au nord, vous avez la saison des pluies au sud, vice versa. Vous pouvez toujours cultiver toute l'année durant et donc les cultures arables sont disponibles toute l'année).

Il est estimé que le Congo possède un gisement de minerai brut inexploité d'une valeur de 24 trillions (mille milliards) de dollars américains, cela fait d'elle une zone stratégique pour les industries du monde entier. Il possède les plus grandes réserves minérales stratégiques au monde, y compris des réserves abondantes de l'or, du diamant, du cuivre, du cobalt, du zinc, du manganèse, de l'uranium, du niobium, du platine, du fer et de l'acier, du cuivre, du charbon, du gaz naturel, du pétrole, etc.

Le minerai le plus recherché du Congo est le minerai de Colombo-tantale, également connu sous le nom de coltan, car il est important pour la fabrication de téléphones portables, de lunettes de vision nocturne, de fibres optiques et de condensateurs (utilisés pour maintenir la charge dans les puces informatiques). Le Congo dispose des minerais stratégiques d'une valeur de 24 trillions de dollars américains, ce qui équivaut au PIB total de l'Europe et des États-Unis réunis combinée.

Et ces derniers ont totalement quadrille ces réserves. Ils doivent se dire : "Tiens ! Les Congolais ne méritent pas tout ça ! "

Outre les ressources minérales, le Congo devrait se concentrer sur les secteurs agricole, forestier et halieutique, car ils sont la garantie et la source du bien-être immédiat des masses. Les principales cultures cultivées au Congo sont: le manioc, l'igname, le maïs, les arachides, le palmier à huile, le gombo, la courgette, la citrouille, l'aubergine, le poivre, la tomate, le concombre, l'aubergine africaine, l'oseille de Guinée, le soja, le riz, la carotte, l'étain, les épinards bleus, la coriandre. , banane, niébé, poivre, arachide, patate douce, pomme de terre, taro, haricots, chou, oignon, blé, avocat, prune africaine, papaye, plantain, mangue, café, thé vert, etc. L'agriculture étant toujours la principale composante de l'économie, des zones économiques spéciales axées sur le développement des industries liées à l'agriculture ont récemment été introduites dans les pays africains.

Cependant, le cuivre reste le principal produit d'exportation du Congo (toujours à brut), mais l'électricité deviendra bientôt l'un des principaux produits d'exportation du Congo. Toutes ces ressources naturelles et minérales font du Congo une cible importante et l'objectif principalement attaqué pour les Etats-Unis et d'autres puissances occidentales de mener des stratégies de confinement en Afrique.

Pour s'en sortir, la RDC ne doit pas miser que le secteur minier et agricole ou sur le secteur de production en général (agriculture, industrie forestière, industrie minière, pêche, construction et la fabrication) pour vaincre la pauvreté. Au 21ème Siècle, elle doit surtout développer le secteur des services ou "secteur tertiaire", le secteur agricole et industriel constituant les secteurs "primaire" et "secondaire", respectivement.

Le secteur des services englobe:

- Les services de distribution (transports, poste et télécommunications, commerce, banques, assurances).

- Les services personnels (massothérapie, soins du corps et de l'esthétique, mode, beauté et bien-être, ménage, courses, gardien d'enfants, d'aide ménager ou de gardien de maison. soins d'hygiène, etc, électrolyse ou soins faciaux et corporels destinés à améliorer l'apparence physique. Coiffure).

- Les services collectifs (santé, enseignement, administration).

- Les services financiers (banques, assurances ou tout simplement " Secteur Banque Assurance " notamment, trois banques pour financer les trois secteurs clés du développement : Une banque pour financer l'agriculture, une banque pour financer les infrastructures et une banque pour financer le secteur de l'énergie).

D'où, l'importance de nouvelles technologies pour transformer sur place nos ressources (production, extraction, transformation, consommation ainsi que la création de l'économie de services. elles se complètent.

On ne peut pas manger l'ordinateur mais on peut utiliser les robots pour faire l'agriculture et dans des usines pour devenir plus compétitif, on peut informatiser notre administration pour qu'elle devienne plus efficace) et créer des emplois et des marchés au profit de notre peuple. Le développement d'une nation aujourd'hui est basé sur le développement des connaissances techniques ou intellectuelles propres car il faut éviter la dépendance même dans le cadre de l'économie des services. Fermons la parenthèse.

Le Congo a une population de plus de 85 millions (25 personnes par kilomètre carré) dont 250 groupes ethniques parlant leurs langues respectives (le nom de chaque groupe ethnique correspond au nom de la langue qu'il parle). Cela représente la richesse culturelle considérable de l'Afrique. Malgré tous ces potentiels, le Congo est encore un pays très difficile à développer rencontrant tant de difficultés et d'obstacles dans son processus de développement.

(2) La loi de la repossession: Le peuple Congolais exerce son "pouvoir de repossession" ou se sert de la loi de la repossession au Congo, ce qui signifie reposséder son pouvoir de l'Etat, son pouvoir d'auto-détermination et le contrôle de ses ressources naturelles et minérales, parce que, d'une part, la mondialisation représente à la fois une menace ou un défi et une opportunité pour leur souveraineté, d'autre part, le peuple Congolais (et les peuples du Sud en général) rejette une sorte de "souveraineté limitée" ou "souveraineté partagée" (ce qui sous-entend le "modèle de dépossession de l'occident", qui, automatiquement et naturellement, entre dans une trajectoire de collision avec le nationalisme congolais); et s'efforce à sauvegarder l'unité de la patrie, ainsi qu'un contrôle et une gestion plus efficace de ses ressources naturelles; (en d'autres termes, les nationalistes Congolais, Patrice Lumumba et Laurent Kabila en tête, veulent reposséder le Congo et ses richesses au profit du peuple Congolais car ces richesses sont de droit, le patrimoine ancestral du peuple Congolais. En effet, le peuple Congolais demeure le propriétaire Numéro un de son patrimoine!).

(3) Hormis les Etats-Unis et d'autres puissances occidentales, il y a aussi la Chine et les nouvelles puissances émergentes qui sont également impliquées dans les affaires africaines, ce qui pousse les puissances occidentales dont l'Amérique est le chef de file, à ressentir un certain degré de menace (en d'autres termes, la montée en puissance des pays comme la Chine - qui, selon les Etats-Unis et d'autres anciennes puissances coloniales, menacent leur monopole et leur contrôle du Congo et de ses richesses - constitue un autre nerf de l'ingérence américaine au Congo). En même temps nous savons que les Etats-Unis et certains pays européens sont lourdement endettés envers la Chine.

En 2017, la Chine était devenue le plus grand créancier officiel du monde, dépassant la Banque mondiale et le FMI. Les États-Unis d'Amérique doivent 1 100 mille milliards (trillions) de dollars à la Chine.

La collision entre ces trois forces, lois ou facteurs sont à la base de l'instabilité interminable qui a élu domicile en RDC, résultant dans des guerres, des atrocités, des massacres, des viols utilisés comme arme de guerre et des pillages systématiques des ressources du Congo (surtout dans sa partie est).

Quand Patrice Lumumba et Mzee LD Kabila ont voulu briser ce cercle infernal séculaire, l'incapacité des puissances occidentales à accepter l'indépendance politique et économique du Congo, sa souveraineté, voire son intégrité territoriale les ont poussées à les assassiner mais elles trouvent toujours le peuple Congolais avertis par Lumumba et Kabila sur leur chemin.

Toutes leurs stratégies meurtrières sur le Congo font toujours flop à la fin des comptes, y compris, hisser au sommet de l'Etat congolais leurs hommes au Congo après la mort de Lumumba et après le régime de Joseph Kabila pour continuer de piller systématiquement le Congo. L'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie ont tous lancé des raffineries d'or chez eux mais l'or vient du Congo qui devient leur sous-traitant. Au lieu de commencer de fermes chez lui, un homme politique Congolais très influent vient de lancer des abattoirs en Ouganda.

Au lieu d'envisager à devenir une puissance nucléaire pour se faire respecter par ses voisins et disposer d'une force dissuasive, nous avons vu la RDC exporter plus de 100 camions plein d'uranium à l'état brut en destination de je ne sais quel pays et au profit de qui, interceptés en Zambie ! C'est très dangereux car ces cargaisons peuvent tomber entre les mains des terroristes mais on en parle plus !

Sommes-nous vraiment dirigés ou des services de renseignement existent-ils dans ce pays, comme s'est demandé Mgr Melchisédech Sikuli Paluku, Evêque de Beni-Butembo récemment après un énième massacre à Mangina et Beni? Tous les indicateurs sont là (RAM, caporalisation des institutions du pays, y compris la politisation de la CENI, 115 voyages budgétivores sans retombées, détournements, promesses vides, dépassements budgétaires... tout cela pour la pérennisation du pouvoir pour le pouvoir) !

Nous ne sommes pas vraiment gouvernés Mgr et nous devons tirer les conclusions qui s'imposent !