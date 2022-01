Congo-Kinshasa: Charlie Mingiedi - "A la mémoire des Martyrs de Janvier 1959, l'Etat congolais doit acheter la Place YMCA et ériger un monument"

Le 4 janvier la RDC célèbre la journée des Martyrs. C'est un souvenir du soulèvement contre les colons belges en janvier 1959 à Kinshasa (Léopoldville). Ces acteurs de la lumière ont animé des troubles qui ont marqué un pas vers l'indépendance.

En cette année (04 Janvier 2021) de commémoration, Charlie Mingiedi, un activiste et penseur congolais, lance une campagne d'immortalisation de tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance et propose au gouvernement congolais l'achat et la construction d'un musée à la place YMCA et l'érection d'un grand monument à l'honneur de ces victimes.

D'après ce penseur, il est honorable de songer à immortaliser ces martyrs de l'indépendance. C'est encore tôt avant que les bibliothèques ne disparaissent. Dans un entretien avec notre rédaction, il annonce entamer les démarches pour que les noms de toutes les victimes soient retrouvés. "Ces militants de l'ABAKO n'étaient pas des soldats inconnus... Il est vrai que l'état congolais a dédié une journée commémorative à la mémoire de tous les martyrs tombés ce dimanche 4 janvier 1959 à Léopoldville. Mais ma démarche consiste à construire un monument avec leurs noms! ", explique-t-il.

A lui d'ajouter: "L'Etat Congolais devrait acheter la place YMCA, endroit du meeting de l'ABAKO. Il y hissera un musée à leur honneur et ériger un grand monument sur lequel sera écrit les noms et photos des victimes. Certaines de leurs familles sont encore vivantes ou encore les archives sont encore dans le bureau du parti politique ABAKO". Cette place servirait de tourisme, et générera de l'argent dans le trésor public, estime-t-il. Vision de Midi/LP