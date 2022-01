Congo-Kinshasa: Le mouvement RSLF peaufine des stratégies pour l'appropriation de la résolution 1325

Le mouvement " Rien Sans Les Femmes " (RSLF), a organisé, mardi 28 décembre 2021, à l'hôtel Memling de Kinshasa, dans le cadre du projet " Tufaulu Pamoja ", une réunion de dialogue impliquant une trentaine de députés nationaux et autres membres des organisations de la société civile congolaise (OSC), pour mettre en place des stratégies idoines afin de suivre et influencer la domestication des engagements de la RDC autour de la résolution 1325 (R1325) du Conseil de sécurité des nations unies et des objectifs du développent durable (ODD) 5 et 16.

Cette réunion de dialogue national a connu aussi la participation de la représentante de la ministre près le Président de la République, Mme Nana Manuanina et des différents points focaux du mouvement RSLF venus des provinces du Tanganyika, Lualaba, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Katanga, sans oublier la ville-province de Kinshasa.

Selon la consultante en genre et modératrice de la réunion, Mme Faida Mwangilua, l'activité a visé plusieurs objectifs, entre autres, contribuer à accroitre la participation des femmes dans les instances de prise de décision et à consolider la paix durable en RDC.

Pour lier l'utile et l'agréable, trois expertes en genre ont présenté aux participants la vue d'ensemble de la R1325 et ses résolutions connexes, des ODD 5 et 16 et le rapprochement entre les deux instruments juridiques internationaux.

La R1325 contient quatre piliers, a mentionné Mme Annie Kenda, responsable du secrétariat technique de la R1325 au ministère du genre, famille et enfant, qui a représenté la secrétaire général du ministère du genre, famille et enfant empêchée. Il y a notamment ; la prévention, la protection, la participation et la reconstruction.

De manière succincte, le pilier prévention, renferme le mécanisme d'intervention pour éviter en amont des conflits, la protection met l'accent sur les textes qui doivent être connus par tous pour permettre une porte de sortie en cas de problème, la participation renvoie à la représentation des femmes dans les instances de prise de décision et la reconstruction ou rétablissement travaille sur la cause de la paix, a-t-elle explicité.

En ce qui concerne l'aperçu sur les ODD 5 et 16, l'experte en genre, Mme Madeleine Andeka, a commencé par brosser l'historique de tous les 17 ODD adoptés par l'assemblée générale de l'ONU qui se sont succédé aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en 2015.

Mme Andeka a, en outre, informé que la RDC est co-auteur des ODD pour avoir versé dans le lot, 14 objectifs. Les ODD, selon l'intervenante Andeka, renforce, entre autres, la paix, favorise la prospérité ou encore prévoit d'éradiquer la pauvreté ou de lutter contre les inégalités.