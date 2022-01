Mali: La junte au pouvoir recommande cinq ans de transition

Les 26 et 30 décembre derniers, ont eu lieu à Bamako, au Mali, les assises nationales de la refondation. A l'issue de cette rencontre stratégique, présentée comme la phase finale des consultations préalables à des élections et à un retour des civils au pouvoir, les participants ont résolu de prolonger l'actuelle transition de six mois à cinq ans.

Les militaires au pouvoir au Mali et auteurs de coups d'Etat successifs qui ont eu lieu en août 2020 et mai 2021 s'étaient engagés au préalable, notamment sous la pression des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) et d'une partie de la communauté internationale, à remettre le pouvoir aux civils après les élections présidentielle et législatives, initialement programmées en février 2022. Mais, après quelques mois, la junte, dirigée par le colonel Assimi Goïta, aurait fait savoir à la Cédéao être dans l'incapacité de respecter le calendrier électoral convenu et avait chargé les assises nationales d'élaborer un nouveau calendrier. Alors que la Cédéao avait déjà réitéré, au mois de décembre dernier, son exigence, appelant la junte à respecter l'ancien calendrier.

" Nous, participants au assises nationales, nous nous sommes prononcés pour la prorogation de la transition afin de pouvoir réaliser les réformes institutionnelles structurantes et permettre la tenue des élections crédibles, équitables et transparentes. Les délais avancés varient de six mois à cinq ans ", ont conclu les participants à l'issue de la rencontre. Ils ont précisé que cette réunion constituait un moment crucial de la transition ouverte depuis le putsch de 2020.

" Les élections doivent se tenir le 27 février 2022. Ceci, afin que le pouvoir soit rendu aux civils. Et, si cela n'est pas respecté, la junte s'expose à de nouvelles sanctions ", souligne pour sa part la Cédeao.

Notons que les participants ont également recommandé le développement de nouveaux partenariats militaires avec des puissances militaires et de dissoudre toutes les milices et les intégrer dans l'armée malienne.