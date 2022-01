Afrique: Des Aigles en pleine altitude

La sélection nationale malienne arrive au Cameroun tout feu tout flamme.

" Journée classique de mise au vert pour renforcer davantage l'esprit d'équipe ", écrivait Amadou Haidara, le milieu de terrain des Aigles du Mali, le 28 décembre dernier. Le professionnel du RB Leipzig, un club de Bundesliga, se trouvait à Bamako ce jour-là en compagnie de ses coéquipiers pour préparer leur participation à l'imminente 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football. Dans la foulée, cette sélection nationale a été reçue par le président de transition malien, Assimi Goïta pour la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau au capitaine Hamari Traoré.

Quelques jours plus tard, la sélection s'est rendue en Arabie Saoudite afin de peaufiner sa préparation. Trois matches amicaux sont au menu. Il y a la double confrontation contre les Eléphants de Côte d'Ivoire, prévue demain, mardi 4 et mercredi 5 janvier 2022. Et aussi la rencontre contre le Malawi, qui doit être confirmée, avant de rallier le Cameroun. Logé dans la poule F, basé à Limbé, le Mali affrontera notamment la Gambie, la Mauritanie et la Tunisie au premier tour.

C'est le 25 décembre dernier que le sélectionneur national, Mohamed Magassouba a publié la liste des 28 joueurs qui vont défendre le drapeau malien en terre camerounaise. Parmi les habitués, on peut notamment citer Hamari Traoré, Amadou Haidara, Diadié Samassekou. On note le retour de Yves Bissouma, après plus de trois ans d'absence. Le milieu de terrain de Brighton était en conflit avec la Fedération malienne de football (Femafoot). Par contre, Cheick Doucouré, le milieu de terrain de Lens a privilégié son club plutôt que sa sélection nationale cette saison.

L'équipe malienne est bâtie sur deux principes insufflés par Mohamed Magassouba. Le premier, c'est le collectif et le second, l'esprit de groupe. C'est d'ailleurs pour cela qu'ici, la star, c'est l'équipe, comme le clament les chroniqueurs sportifs maliens. Bien que quelques noms sortent du lot. Et les résultats sur le terrain forcent le respect. Les Aigles du Mali sont présents pour les barrages du Mondial qatari. Et pour les éliminatoires de cette CAN, ce groupe a enregistré quatre victoires, un nul et une défaite en six matches. Ce sera une équipe à surveiller de près, au vu de la progression du Mali qui voit déjà les fruits de la restructuration de son football dès la base. Les catégories jeunes ont vu leur éclosion de jeunes talents qui sont appelés en sélection. Tout comme certains finalistes du CHAN disputés il y a juste un an au Cameroun.