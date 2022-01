Afrique: CAN citoyenne et patriotique - Mobilisation en masse à Garoua

La caravane conduite par le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, le 1er janvier dernier, visait à s'assurer de l'état du réarmement moral des jeunes volontaires et stadiers.

Une visite aux couleurs du Cameroun et aux sons des vuvuzelas au stade Omnisports de Roumdé Adjia. Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), s'est fait très vite une idée sur l'ampleur de la mobilisation des supporters, des volontaires et des stadiers. " C'est ce que je voulais voir et entendre ", s'émerveillera le Minjec, après avoir observé la petite séance de démonstration des jeunes au stade annexe de Roumdé Adjia.

Depuis la tribune VIP, Mounouna Foutsou qu'accompagnait le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi'i, a applaudi. " Vous êtes les acteurs principaux de la réussite de cet événement. Vous devez être des Lions indomptables et cultiver le fighting spirit. Nous devons offrir une belle fête au monde. Soyez de vrais ambassadeurs de notre pays ", a recommandé le Minjec.

Sur le terrain de la mobilisation, Garoua marque des points. Le site a intégré le concept de " Can citoyenne et patriotique ". Cela consiste au déploiement des équipes mobiles d'animation populaire, urbaine et rurale (Emapur), des clubs des volontaires et d'éducation civique, des médiateurs communautaires, des clubs des supporters Can.

Bref, de tous ceux qui peuvent contribuer à la sensibilisation de la population pour adopter des comportements civiques pendant la Can TotalEnergies 2021. Pour accomplir leurs tâches, les acteurs et les responsables des Emapur ont reçu du Minjec le matériel de sensibilisation, d'information et de mobilisation. Il s'agit notamment des motocycles aux responsables, des vuvuzelas aux différents clubs pour l'animation de la Fan Zone, des drapeaux, écharpes, gilets en vert, rouge et jaune. C'est une Can qui se jouera aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade, notamment dans les quartiers et villages de la région.