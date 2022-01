Congo-Brazzaville: PCT - Le comité Poto-Poto célèbre un double anniversaire

Les membres du Parti congolais du travail (PCT) du troisième arrondissement de Brazzaville, Poto-Poto, ont célébré avec faste le 52e anniversaire de la création de leur organisation politique couplé aux 83 ans d'âge de son défunt président fondateur, Marien Ngouabi.

Dans son mot de circonstance, le président du comité PCT de Poto-Poto, Ferréol Constant Gassackys, a appelé les militants à se mettre en rang de bataille pour mieux affronter les élections politiques à venir, notamment les législatives, les locales et les sénatoriales.

" Nous devons garder toujours le même entrain et la même détermination. Unir nos divers atouts et compétences de stratégies. Bien mieux, cultivons la cohésion et instaurons la discipline dans nos rangs. C'est à juste titre que le président du Comité central, le camarade Denis Sassou N'Guesso, dans toutes ses allocutions, ne cesse de nous rappeler qu'une bataille politique ne se gagne pas dans le désordre et l'indiscipline. Cet appel incessant du président de notre parti doit être intériorisé et observé par tous, du sommet à la base, pour gagner les échéances électorales de 2022 ", a-t- instruit.

Ferréol Gassackys a fait savoir aux membres du parti que leur action commune doit être aussi celle d'accompagnement et du soutien inlassable au programme de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso " Ensemble poursuivons la marche " qui est à la base du Plan national de développement (PND) 2022-2026, lequel sera adopté prochainement par le parlement.

Ce programme est sans conteste, a-t-il expliqué, un gage sûr de développement et de modernisation pour le Congo. A l'instar des autres pays du monde, le Congo traverse une crise sanitaire grave, la pandémie du coronavirus covid-19. La panacée à ce fléau, pense-t-il, est la vaccination et le respect des mesures barrières.

Pour ce faire, il a invité les membres du PCT à poursuivre la sensibilisation et la mobilisation, ainsi qu' à inciter les parents, amis et connaissances à se faire vacciner afin d'atteindre l'immunité collective qui fera revenir les Congolais à la vie d'antan, sans masque et surtout, pour booster le développement du pays avec la mise en œuvre du PND 2022-2026.

Présente à cette rencontre, la présidente de la cellule 28 du PCT, Jacqueline Lydia Mikolo, récemment désignée membre du bureau politique, a livré ses impressions à la presse. " J'ai un sentiment de reconnaissance au chef de l'État, président du Comité central, qui a pensé à nous. Nos pensées aussi vont vers le secrétaire général du parti que nous remercions. Cela nous invite à faire encore plus, à défendre plus haut les couleurs du parti. Nous avons aussi une pensée particulière pour tous nos anciens qui sont partis cette année et ceux qui sont partis avant. Nous aimerons travailler comme eux, car ce sont nos anciens qui ont amené le parti à ce niveau. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui Poto-Poto a eu un membre du bureau politique du parti ", a-t-elle expliqué.

Jacqueline Lydia Mikolo a loué également l'initiative du président du comité PCT Poto-Poto. " Au PCT nous sommes disciplinés, voilà pourquoi nous sommes tous rangés derrière le président de notre comité de Poto-Poto qui multiplie les initiatives, ce qui est d'ailleurs connu. Nous ne pouvons que le soutenir. Nous disons toujours que Poto-Poto c'est la tête ", a-t-elle renchéri.