Congo-Brazzaville: Nouvelle année 2022 - La Fondation Brazzaville adresse ses vœux

Pour ses vœux de l'année 2022, la Fondation Brazzaville continuera de concevoir, de promouvoir et d'accompagner des initiatives africaines.

À l'occasion de ses vœux, par tweet, la Fondation Brazzaville affirme vouloir continuer à œuvrer " pour la paix et la préservation de l'environnement ". Durant l'année 2021, malgré les difficultés opérationnelles générées par la pandémie de coronavirus, pour sa deuxième année d'existence, la Fondation Brazzaville a été très active.

Parmi ses actions menées au service de la paix, de l'environnement et de la santé avec ses partenaires africains, l'un des moments forts a été, du 1er au 12 novembre, sa présence à la COP 26 à Glasgow, en Ecosse, pour accompagner les pays membres de la Commission climat du Bassin du Congo (CCBC) venus plaider l'urgence de préserver le bassin du Congo, un enjeu africain et planétaire.

Un pavillon, dit pavillon du Fonds bleu, fruit du travail collaboratif des équipes de la CCBC et de la Fondation Brazzaville, avait permis de mettre en avant, le temps de ce rendez-vous international sur le climat, les contenus dans la stratégie de plaidoyer et de communication de la CCBC et la stratégie de marketing et d'image de marque du Fonds bleu approuvées lors du deuxième Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CCBC, qui s'était réuni auparavant, le 30 septembre 2021.

Ce pavillon avait accueilli, le 3 novembre, le chef de l'Etat du Congo, Denis Sassou N'Guesso, président de la CCBC, et son homologue Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC), par ailleurs président de l'Union africaine. Tous deux étaient accompagnés de plusieurs ministres, dont Eve Bazaiba, vice-Premier ministre de la RDC et ministre de l'Environnement, et, pour la République du Congo, Rosalie Matondo, ministre de l'Économie forestière, et Arlette Soudan-Nonault, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordinatrice technique de la CCBC et également, Patrice Lefeu, chargé du dossier pour le consortium EY Innpact.

Panorama des actions menées en 2021

https://brazzavillefoundation.org/images/actu/pdf/Fondation_Brazzaville-plaquette-marketing-FR.pdf