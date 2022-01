Tunisie: Météo - Temps brumeux le matin et légère baisse des températures

Temps brumeux, aux premières heures de la journée, notamment sur les zones basses, les régions avoisinantes aux barrages, forêts et oueds et près des côtes, entraînant une diminution de la visibilité horizontale. Les usagers de la route sont ainsi appelés à plus de vigilance, notamment sur les autoroutes.

Nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront plus denses sur les régions côtières.

Vent faible à modéré d'une vitesse atteignant 40 km/h près des côtes nord. Mer houleuse dans le Nord et peu agitée sur les côtes Est.

Légère baisse des températures et les maximales varieront entre 17 et 22 °C et se situeront à 15 °C dans l'extrême nord.