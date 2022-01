Cote d'Ivoire: Adduction en eau potable - Tchagba Laurent promet " aller encore plus loin " en 2022

Dans la desserte en eau potable en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Hydraulique, dans un post sur sa page Facebook, fait le point de ses grandes réalisations en 2021.

A en croire la publication, ce sont plus de 105 000 branchements sociaux qui ont été faits à Abidjan. A l'intérieur du pays, ce sont neuf châteaux d'eau inaugurés et 40 unités de production d'eau potable préfabriquées mises en service. En ce qui concerne les projets majeurs, 36 sont en cours de réalisation.

L'on peut revenir sur quelques projets réalisés en 2021 qui font la fierté du ministre Tchagba Laurent.

Il s'agit, entre autres, du projet de renforcement de l'alimentation en Eau potable de la ville de Bouaké et des 120 localités environnantes, le projet des douze (12) villes (Daloa, Bouaflé, Touba, Odienné, Boundiali, Seguéla, Mankono, Sassandra, Grand-Lahou, Divo, Katiola, Tanda et localités environnantes), le projet d'installation de 40 unités de production d'eau potable préfabriquées, le projet d'alimentation en Eau potable des localités Nord-Est et Nord-Ouest, le projet d'approvisionnement en Eau potable des villes de l'Est (Bouna, Bondoukou), le projet de réhabilitation et de reconversion de 1000 pompes à motricité humaine en pompes hybrides (manuelles et solaires), le projet d'appui au Programme social du gouvernement...