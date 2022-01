Afrique: CAN 2021 - Cameroun, Burkina, Ethiopie, Cap-Vert, la présentation du groupe A

Alors que la CAN 2021 commence le dimanche 9 janvier prochain, le groupe A sera l'un des plus suivi de la compétition. Et pour cause, il contient le Cameroun, pays organisateur de la compétition et très attendu par ses fans qui veulent le voir gagner la Coupe. Que savoir des forces en présence dans cette poule composée également du Burkina Faso, de l'Ethiopie et du Cap Vert ?

Cameroun, le favori

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, le Cameroun sera l'un des pays les plus attendus et les plus suivis lors de la CAN 2021. Ceci, en raison de son statut d'un des plus grands pays de football en Afrique et surtout parce qu'il est le pays organisateur de la compétition. Cinq fois vainqueurs de la compétition, les Lions indomptables ne voudront pas laisser filer l'occasion de la gagner une sixième fois. Et ils ont des atouts de leur côté pour aller jusqu'au bout.

En plus de compter sur leur public (même si les tribunes risquent de ne pas être pleins en raison de l'obligation faite aux supporters de se faire vacciner avant d'accéder aux stades), les Lions disposent également d'atouts au sein d'un effectif bien jeune convoqué pour cette compétition et qui sera conduite par des anciens comme André Onana, André-Frank Zambo-Anguissa, Vincent Aboubakar, Eric-Maxim Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi, très en forme avec l'Olympique Lyonnais cette saison.

Fort de sa récente qualification pour les barrages de la Coupe du monde après sa victoire contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun est en confiance et compte " arriver au moins jusqu'en finale " selon le sélectionneur, Antonio Conceiçao.

Récemment de retour sur les terrains après plusieurs mois de suspension, André Onana, qui est annoncé à l'Inter Milan et qui n'a apparemment pas perdu de sa forme, sera très suivi lors de cette compétition. Il en sera de même pour Ignatius Ganago (RC Lens) ou encore Jean Onana (Bordeaux).

Les joueurs convoqués

Gardiens de but :

Simon Omossola (AS Vita Club/RD Congo), Devis Epassy (OFI Crète/Grèce), Jean Efala Konguep (Akwa United/Nigeria), André Onana (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

Défenseurs : Collins Fai (Standard Liège/Belgique), Olivier Mbaizo (Union Philadelphia/MLS), Michael Ngadeu (La Gantoise/Belgique), Jean-Charles Castelletto (FC Nantes/France), Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne/France), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg/Autriche), Nouhou Tolo (Seattle Sounders/MLS), Ambroise Oyongo (Montpellier/France), Enzo Ebossé (Angers/France)

Milieux de terrain : Jean Onana (Bordeaux/France), Samuel Gouet (Malines/Belgique), André-Frank Zambo-Anguissa (Naples/Italie), Martin Hongla (Hellas Vérone/Italie), Pierre Kundé (Olympiakos/Grèce), James Léa Siliki (Middlesbrough/Angleterre), Yvan Neyou (AS Saint-Etienne/France)

Attaquants : Vincent Aboubakar (Al Nasr Riad/Arabie Saoudite), Stéphane Bahoken (Angers/France), Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich/Allemagne), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne/Suisse), Ignatius Ganago (Lens/France), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua/Chine), Karl Toko Ekambi (Olympique lyonnais/France), Clinton Njie (Dynamo Moscou/Russie).

Le programme du premier tour :

9 janvier

Cameroun - Burkina Faso (16h TU)

13 janvier

Cameroun - Ethiopie (15h TU)

17 janvier

Cap-Vert - Cameroun (16h TU)

Burkina Faso, le principal concurrent

Ce pays sera le principal concurrent du Cameroun dans la poule A. Finalistes en 2013 et demi-finalistes en 2017, les Etalons savent se montrer dangereux et résilients quand ils le décident et sont capables de jouer un mauvais tour à leurs adversaires. Surtout qu'ils disposeront de jeunes joueurs comme Edmond Tapsoba, Issa Kaboré ou encore Bertrand Traoré qui seront de véritables atouts pour l'équipe.

Leur prestation lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en est une preuve. Ils ont été à deux doigts d'éliminer les Fennecs d'Algérie.

Mais la faiblesse des Etalons réside dans le fait qu'ils se montrent parfois inconstants quand ils sont attendus. En témoigne leur non-qualification pour la CAN 2019.

Les joueurs convoqués

Programme du premier tour :

9 janvier

Cameroun - Burkina Faso (16h TU)

13 janvier

Cap-Vert - Burkina Faso (19h TU)

17 janvier

Burkina Faso - Ethiopie (16h TU)

L'Ethiopie, l'adversaire le plus faible ?

Tout porte à croire que oui, du moins sur le papier. En plus de disputer leur première Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013, les Antilopes Walya n'ont pas passé le premier tour de cette compétition depuis 1968. Leur qualification pour les huitième de finale sera donc compliquée.

Mais le football, c'est aussi les réalités du terrain qui n'ont parfois rien à voir avec la supériorité de l'équipe en face. Alors que leur pays est actuellement plongé dans une guerre civile, les joueurs éthiopiens auront peut-être à cœur de se transcender pour donner un peu de sourire à leur population.

Les joueurs convoqués

Le programme du premier tour

9 janvier

Ethiopie - Cap-Vert (19h TU)

13 janvier

Cameroun - Ethiopie (15h TU)

17 janvier

Burkina Faso - Ethiopie (16h TU)

Le Cap-vert, la surprise ?

Le Cap-Vert n'est pas un mastodonte en matière de football sur le continent africain. Les requins bleus, qui ont longtemps couru derrière une qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, n'ont obtenu leur première qualification qu'en 2013. Mais ils avaient créé la surprise en se qualifiant pour les quarts de finale.

C'est juste ce côté surprenant du Cap-Vert que doivent craindre ses adversaires dans le groupe A, surtout quand on sait que par la suite, les Requins bleus ont participé aux CAN 2015 et sont passés tout près de la qualification en 2017 et 2019.

Moins performant ces dernières années, le Cap-Vert revient petit à petit au premier plan. En témoigne sa qualification pour la CAN 2021 et ses performances lors des éliminatoires de la Coupe d'une monde 2022 où il était à deux doigts d'obtenir sa qualification contre le Nigeria.

Camerounais, Burkinabés et Ethiopiens doivent donc les prendre très au sérieux.

Les joueurs convoqués

Gardiens : Marcio da Rosa (Montalegre), Keven Ramos (Mindelense), Vozinha (AEL Limassol).

Défenseurs : Diney Borges (FAR Rabat), João Paulo Moreira Fernandes (Feirense), Steven Fortes (Ostende), Jeffry Fortes (De Graafschap), Steve Furtado (Beroe Stara Zagora), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Ponck (Istanbul Basaksehir), Ianique dos Santos Tavares " Stopira " (Fehervar), Dylan Tavares (Neuchatel Xamax).

Milieux de terrain : Patrick Andrade (Qarabag), Nuno Borges (Casa Pia), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union), Nenass (Aalesund), Kenny Rocha (Oostende), Marco Soares (Arouca).

Attaquants : Djaniny (Trabzonspor), Willis Furtado (Jerv), Ryan Mendes (Al Nasr), Garry Rodrigues (Olympiakos), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard), Willy Semedo (Pafos), Gilson Tavares (Estoril), Julio Tavares (Al Faisaly).

Le programme du premier tour :

9 janvier

Ethiopie - Cap-Vert (19h TU)

13 janvier

Cap-Vert - Burkina Faso (19h TU)

17 janvier

Cap-Vert - Cameroun (16h TU)