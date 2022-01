Gabon: Sweet Ladies - Journée récréative pour l'orphelinat "Le Bon Samaritain de Kinguélé"

L'association Sweet Ladies a organisé une journée récréative pour les enfants orphélins dans un magnifique cadre situé à Agondjé dans la commune d'Akanda.

Cette journée permet aux orphelins de la maison du Bon Samaritain de Kinguélé, située dans le 3è arrondissement de Libreville, de passer les fêtes de Noël et du nouvel an comme tous les autres enfants. Il était donc question pour ces enfants privés de plusieurs loisirs, de renouer avec les jeux, danses, prestations d'artistes et des remises de cadeaux par le père Noël .

Sweet Ladies est une association à but non lucratif, dont les actions menées sont axées essentiellement sur la femme, qu'elles soient économiquement faibles, veuves ou jeunes filles mères non scolarisées, afin de les emmener vers une autonomisation financière. Elle touche également les couches vulnérables telles que les orphelins, les personnes du 3ème âge, les personnes handicapées. S'agissant des orphelins, elle organise chaque fin d'année l'événement "Pour Le bonheur des enfants".

Une journée récréative a été organisée pour permettre à ces enfants de l'orphelinat Le Bon Samaritain, privés de beaucoup loisirs, de recouvrer les jeux, danses, prestation d'artistes, tout cela dans un cadre délocalisé de leur milieu de vie habituelle pour les emmener à festoyer dans un cadre aménagé rien que pour eux, afin qu'ils vivent des moments forts en gardant de merveilleux souvenirs en cette fête de Noël et du nouvel an.

Au nom de l'association Sweet Ladies, représentée par Landry Nziengui, ce dernier a remercié tous ses membres et bénévoles, mais aussi toutes ces personnes qui ont rendu cet événement possible. Il n'a pas manqué de remercier particulièrement les sponsors qui n'ont ménagés aucun effort pour cette noble cause. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.