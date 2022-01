Afrique: En stage de préparation au Caire - Les Léopards croisent les Pharaons d'Egypte vendredi 7 janvier en amical

Le programme de stage a un peu changé, mais c'est en faveur des Léopards de la RDC qui vont affronter les Pharaons d'Egypte, au grand complet, en route pour la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, le vendredi 7 janvier, au Caire, en match amical International.

C'est le sélectionneur adjoint, le coach Mohamed Daula Lupembe, qui a livré l'information à ses poulains, le jeudi 30 décembre, avant la première séance d'entraînement, au terrain annexe de Pyramids FC, situé au sein du complexe sportif du 30 juin de New Cairo.

Bien avant ce match contre les Pharaons, les Léopards joueront d'abord contre Pyramids FC, un club égyptien, le mercredi 5 janvier 2021 dans le même site. Le match contre Zed FC, une autre formation de la place a été annulée.

21 Léopards sur le lieu du stage ont passé une heure et dix minutes d'entraînement sous la conduite du coach Daula Lupembe avec son collègue Mohamed Fayez. Le principal Raul Hector Cuper est attendu ce vendredi dans la soirée.

Les Léopards ont élu quartier général à l'hôtel Renaissance Cairo Mirage City Hôtel. Pour une note de voyage, la délégation des Léopards a quitté Kinshasa sous les regards du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, à 13h58', à bord d'un vol régulier d'Ethiopian Airlines. Ils ont transité par Addis-Abeba, en Ethiopie, avant reprendre leur vol deux plus tard, destination finale le Caire, vers 1h du matin.

Ils sont au total 21 joueurs regroupés à Kinshasa qui se sont envolés en compagnie du sélectionneur adjoint, Mohamed Daula Lupembe, l'entraîneur des gardiens Kidiaba Robert, le préparateur physique Male Makanzu, le Dr Bungu Kakala et son équipe, ainsi que d'autres personnes clés de l'équipe.

Dans les 21, il y a 20 qui évoluent en RDC, un seul, Muzungu Chadrack qui vient du Maroc. Les autres joueurs absents de la capitale congolaise, rejoindront l'équipe directement au Caire.

Les joueurs évoluant au championnat tanzanien, Mukoko Tonombe, Djuma Shabani Wadol et Bangala Litombo, sont attendus le samedi 1er janvier 2022 en Egypte. Les deux du Maroc, Mukoko Amale et Ngoma Luamba Fabrice, sont dans l'impossibilité de rejoindre le groupe suite à la fermeture des frontières dans ce royaume. Ils pourront être remplacés par Kasereka Apianom et Kikasa Merveille.

Ci- dessous, la liste de joueurs qui sont partis : Lomboto Hervé, Pululu Archimède, Siadi Ngusia Baggio, Simete Taboria Ordy, Luzolo Nsita Ernest, Zola Kiaku Arsene, Mundeko Zatu Kevin, Kayembe Ndotoni Christian, Masasi Obenza, Amede, Mika miche, Lilepo Makabi Glody, Ikangalombo Jonathan, Ngimbi Vumbi Mercey, Mputu Mabi Trésor, Kimvuidi Kiekie Karim, Mpia Nzengeli Maxi, Kabangu Kadima Jonh's, Kitwa Kalowa Rodrigue, Bileko Mbaki Kelvin, Bossu Nzali Adam, et Muzungu Lokombe Chadrack.

Après ce premier stage, un deuxième aura lieu du 24 janvier au 2 février 2022 dans un site qui reste encore à déterminer. Ici, il y aura la participation même des joueurs évoluant en Europe, et l'adversaire pour le barrage sera déjà connu. Le tirage au sort est prévu pour le 25 janvier, à Yaoundé, au Cameroun, pendant la Coupe d'Afrique des Nations.