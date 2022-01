Congo-Kinshasa: Trois ans d'existence de la structure "Mbongwana état d'esprit" - Djo Dandu invite le peuple congolais à soutenir les actions et idées de Félix Tshisekedi

Le coordonnateur national du bloc 43, Djo Dandu, a invité le peuple congolais à soutenir les actions du Président de la République ainsi que ses idées. Il l'a dit au cours d'une conférence organisée à l'occasion de la célébration de trois ans d'existence de la structure "Mbongwana état d'esprit". Ladite cérémonie s'est tenue dans la commune de Lingwala, jeudi 30 décembre 2021, à l'espace "Elle et Moi".

"Mbongwana état d'esprit", une structure au programme de développement communautaire a totalisé ses trois ans d'existence ce jeudi 30 décembre 2021. A cette occasion, une conférence était organisée dans la commune de Lingwala jeudi 30 décembre 2021. Au cours de son intervention, Djo Dandu a fait appel au peuple congolais de cesser d'applaudir des individus qui poursuivent leurs intérêts privés et de s'engager au changement de mentalité.

"La nouvelle donne politique doit émerger et que la jeunesse doit s'engager pour éradiquer le détournement et la politique corrompue en restant des non partisans, non derrière les personnes pour les applaudir uniquement, des gens qui ne nous aident pas à faire avancer la République. C'est comme celui qui marque les pas, qui n'avance pas et qui reste au même lieu, au lieu de marquer les points pour l'avancement de la République. J'invite ainsi le peuple congolais en général, et de Kinshasa en particulier, de cesser de marquer les pas et marquer des points en vue de l'avancement de notre pays, en soutenant les actions et les idées du président de la République. Nous ne devons pas rester des applaudisseurs éternels des individus", a-t-il déclaré.

Il sied de signaler que le bloc 43, est une structure des jeunes qui soutiennent les actions et décisions du Président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi pour le développement du pays. Basé sur l'article 43 de la constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement de base.