Afrique: L'Éthiopie, la Guinée et le Mali exclus de l'Agoa

Le gouvernement américain a résolu, le 1er janvier, de retirer trois pays africains, notamment l'Éthiopie, le Mali et la Guinée, de l'accord commercial Agoa, au motif que ces pays violent de manière flagrante les droits humains internationalement reconnus.

L'Agoa est un programme américain visant à faciliter les échanges commerciaux avec l'Afrique. Il est un accord commercial mis en place en 2000 par le gouvernement américain, pour faciliter et réguler les échanges commerciaux avec les pays d'Afrique. Ainsi, dans le cadre de cet accord, des milliers de produits africains peuvent bénéficier de réduction de taxes à l'importation.

Justifiant le bien-fondé de sa décision, le gouvernement américain se dit préoccupé par les changements anticonstitutionnels de gouvernements dans ces pays en proie aux conflits." Le Mali, la Guinée et l'Ethiopie ne font plus partie de l'African growth and opportunity act (Agoa). Nous accusons et condamnons ces trois pays de viol des principes de l'accord commercial. Pour ce faire, ils ne bénéficieront plus désormais du programme américain de commerce hors taxes en Afrique ", précisent les termes de la décision, en ajoutant qu'elle fait suite à la menace du président Joe Biden, en novembre 2021, d'exclure ces pays de l'Agoa, en raison des violations des droits humains et des récents coups d'État.