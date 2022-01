Congo-Brazzaville: Fête de Nouvel An - Charlotte Opimbat distribue des vivres à ses mandants

Après avoir distribué des jouets à plus de mille enfants de sa circonscription électorale, le 25 décembre dernier, la députée de la deuxième circonscription électorale de Poto-Poto, Charlotte Opimbat, a offert, le 1er janvier, des vivres à des centaines de foyers de sa zone électorale. Un geste de charité fait à ses électeurs pour leur permettre de passer la fête de Nouvel An dans la joie.

Toujours proche de ses électeurs, l'élue du peuple a tenu encore, au début de cette année, à resserrer les liens de confiance avec sa base à travers le geste de charité et de bienfaisance. Pour ce faire, Charlotte Opimbat a mobilisé des tonnes de vivres et de non vivres au profit de ses électeurs des quartiers 33, zone avenue des beaux-parents, et 36 OCH, question de leur permettre de passer la fête de fin d'année dans la gaieté.

Aux sages, chefs de bloc, de quartier et autres responsables de ces quartiers, la députée a remis à chacun d'eux du vin, assorti d'un petit billet de banque à leur plus grand bonheur. " Notre députée est une femme de cœur et d'une charité exceptionnelle. Elle fait toujours des efforts pour être plus proche de nous. Ce matin, elle a réservé à chacun de nous un sachet contenant du vin et autres accompagnements afin de nous permettre de bien passer la fête. Nous la remercions infiniment pour le geste ", s'est réjoui Albert, après avoir reçu son kit.

Les femmes, par contre, ont reçu chacune tout ce qu'il fallait pour la cuisine. Il s'agit, entre autres, des poulets congelés, des cuisses de poulet, du poisson de mer, de la viande, du poisson salé, de l'huile végétale, du riz et bien d'autres assaisonnements de cuisine. Un geste de charité bien apprécié aussi par les bénéficiaires. " Je n'avais pas grand-chose pour bien passer la fête avec les enfants. Mais ce matin, maman Charlotte a pensé à nous, cela a changé mon humeur, je suis donc émue ", a témoigné maman Agathe ayant bénéficié d'un kit alimentaire.