Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - La Sclog offre des vivres et non vivres aux personnes vulnérables

La Société commune de logistique (Sclog) a fait un don de vivres et non vivres aux orphelinats et aux maisons d'accueil des personnes âgées dans le cadre de ses actions humanistes et sociétales.

Des sacs de riz et de sucre, des spaghettis, des bidons d'huile, des boîtes de sardines, des produits laitiers, des cartons de poison salé, des poulets, de la viande, des produits d'entretien, des médicaments, des fournitures scolaires et autres ont été offerts aux communautés des personnes opprimées et des marginalisés, vivant notamment à l'orphelinat Fatima, la maison des personnes âgées Petite sœur des pauvres ainsi qu'aux centres d'accueil Béthanie et Paul-Kamba.

Pour les orphelinats, le geste généreux de la Sclog est une manière de revivre la chaleur familiale et contribue à une alimentation de qualité et à un avenir pour des enfants qui sont dans le besoin.

" Sur les cinquante et un enfants que nous avons ici, quarante-trois vont à l'école et je ne peux pas assurer leur déplacement quotidiennement. Nous avons déjà un pilote en France et un menuisier en devenir. Ces enfants pourront se souvenir de ce qu'ils sont devenus et de vos aides altruistes. Ce don désintéressé apporte une aide efficace à ces orphelins. Ils retrouvent une famille et sont protégés, nourris et soignés. Que Dieu puisse bénir le directeur et la société Sclog ", a déclaré la sœur Marie-Thérèse Onga-ELo, maman de la maison Notre-Dame-de-Nazareth, plus connue sous le nom de l'orphelinat Fatima.

Le responsable du Centre d'accueil Paul-Kamba, avec plus de cent vingt pensionnaires, a expliqué au terme de la réception du don les modalités de nutrition, d'admission, d'insertion et de réinsertion des personnes âgées au sein de cette structure.

" Nous rencontrons ces personnes âgées parfois en train de divaguer dans la rue. Nous menons des enquêtes sur elles, leurs familles et nous les accueillons par la suite. Ces repas ou vivres frais sont destinés aux pensionnaires internes et externes. Nous ne savons pas comment vous remercier car vous êtes déjà devenus comme nos partenaires ", a indiqué Jean Marie Baboungou Poaty.

Selon les nutritionnistes, une personne âgée devrait manger au moins cinq fruits et légumes par jour ; une à deux portions de protéines animales (viande, poisson, œuf), ainsi que trois à quatre produits laitiers, du pain et des féculents peuvent être consommés à chaque repas, selon l'appétit.

Le responsable du Centre d'accueil Paul-Kamba a même expliqué à la directrice des ressources humaines de la Sclog, Olga Akilangongo, les faits vécus par la pensionnaire Marie Jeanne, expulsée de la maison par son fils parce qu'accusée faussement de sorcière. Touchée par ce fait, la directrice des ressources humaines de la Sclog a suggéré au responsable de ce Centre d'accueil de travailler en collaboration avec des psychologues. " Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on a la possibilité de donner, nous le faisons. Mais il est souhaitable que vous travailliez avec des psychologues pour remonter ces personnes et leur redonner du réconfort ", a souligné Olga Akilangongo.

Pour sa part, la responsable de la maison des personnes âgées Petite sœur des pauvres, la sœur Virgina Mbaogu, émue après la réception de ces vivres et non vivres, a béni le ciel et le donateur." On arrive à maintenir la vie des personnes du troisième âge grâce aux dons généreux de votre société. C'est Dieu qui vous bénira car la société Sclog nous fait beaucoup de don ", a-t-elle fait savoir.

Emue pour sa part de la donation de la Sclog, la directrice du Centre d'accueil Béthanie, Octavie Bobenda, s'est mise à expliquer : " Ces aides nous encouragent à travailler davantage. Cependant, ces enfants affichent parfois des comportements dangereux : isolement, déchirement des habits, jet des chaussures... ".

Signalons que la Sclog est née de la privatisation d'Hydro-Congo et a débuté officiellement ses activités en août 2002. Outre la sécurité des personnes et des biens ainsi que le respect de l'environnement, cette société est aussi active dans l'humanitaire.