Madagascar: Marc Ravalomanana - " Intensification des mouvements cette année "

L'ancien président Marc Ravalomanana s'est également adressé à la Nation pour souhaiter la bonne et heureuse année au peuple malgache, le jour du nouvel an, et ce, à partir de son domicile à Faravohitra.

Il a tenu ainsi à souligner que les mouvements vont s'intensifier à partir de cette année. Il n'a, également, pas manqué de parler du volet social notamment l'eau et l'électricité qui ne satisfait guère les usagers. Pourtant, les prix ne cessent de grimper. L'ancien président a aussi parlé de la montée des prix des Produits de première nécessité (PPN) et qui ne sont plus à la portée de tout un chacun. Sans parler de l'insécurité qui ne cesse de gagner du terrain.

Face à la situation qui prévaut dans le pays, il lance un appel à tous pour dénoncer ce qui ne marche pas dans le pays. Par ailleurs, il a fait une rétrospective de l'année écoulée. " Des entraves ont été menées à l'encontre de l'opposition et de ceux qui ne partagent pas l'avis des tenants du pouvoir. Les députés élus dans la Capitale n'ont pas pu faire leurs rapports. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour bloquer leurs revendications. Certains ont même été emprisonnés pour avoir exprimé leurs points de vue.

Et tout récemment, à Toliara, les gens n'ont pas pu s'exprimer face au déploiement des forces de l'ordre. Nous n'allons plus accepter cela à partir d'aujourd'hui ". La montée de la Covid-19 a aussi été abordée par l'ancien président. Il estime ainsi que la seule solution est la vaccination.