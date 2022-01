Soudan: Impasse politique, démission du Premier ministre

Alger — Le Premier ministre civil soudanais, Abdallah Hamdok, a reconnu avoir échoué à parvenir à un "consensus" pour "mettre fin à l'effusion de sang" dans son pays et annoncé dimanche soir sa démission, laissant les militaires seuls aux commandes alors que la rue continue à réclamer leur départ.

Après une nouvelle journée meurtrière marquée par des manifestations contre le régime en place, Abdallah Hamdok a annoncé sa démission, alors qu'il était revenu au pouvoir il y a moins de deux mois, dans le cadre d'un accord politique conclu avec les militaires, et après un coup de force suivi de troubles ayant fait 56 morts dans le pays.

Hamdok, qui ne se présentait plus à son bureau depuis des jours, a expliqué sur la télévision d'Etat avoir tout tenté mais avoir finalement échoué dans un pays dont la "survie" est, selon lui, "menacée" aujourd'hui.

Cet ancien économiste onusien a en outre ajouté qu'une réunion était nécessaire pour parvenir à un nouvel accord pour la transition politique du pays.

Et de souligner encore que les camps civil et militaire sont trop irréconciliables pour qu'un "consensus" vienne "mettre fin à l'effusion de sang" et donner aux Soudanais le slogan phare de la révolution anti-Bachir de 2019 : "Liberté, paix et justice".

On ignore pour l'instant qui succédera à M. Hamdok, étant donné qu'il ne semble pas y avoir de candidats visibles.

2022, "l'année de la poursuite de la résistance"

La démission de Hamdok vient compliquer davantage la situation au Soudan, en proie à des troubles et manifestations notamment depuis le coup de force militaire du 25 octobre.

Ce jour-là, son principal partenaire, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, l'a fait placer en résidence surveillée puis l'a réinstallé, un mois plus tard, dans ses fonctions tout en ayant préalablement remplacé bon nombre de responsables notamment au sein du Conseil de souveraineté qu'il chapeaute.

Dimanche, de nouveau, parmi les milliers de Soudanais sortis dans les rues scandant "Les militaires à la caserne" et "Le pouvoir au peuple", au moins deux ont été tués, rapporte un syndicat de médecins. En tout, depuis le 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines blessés.

Face à cette situation de blocage et aux troubles au Soudan, les Européens ont exprimé leur indignation, de même que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et les Nations unies. Tous plaident pour "un retour au dialogue" comme préalable à la reprise de l'aide internationale coupée après les évènements du 25 octobre dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde.