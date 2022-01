Tunisie: Les grandes consultations sont lancées

L'opération de recueil des avis du peuple sur les réformes politiques, économiques et sociales du pays, a été lancée le 1er janvier sous fond de critiques.

L'année 2022 s'ouvre en Tunisie avec la grande consultation populaire électronique que le chef d'Etat, Kaïs Saïed, a officiellement lancée le 1er janvier dernier. L'objectif est de recueillir les suggestions des Tunisiens au sujet des réformes qu'il propose pour le pays et injecter davantage de démocratie dans le système politique national. Kaïs Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet et veut rabattre le caquet à ceux qui lui collent l'image d'homme qui décide seul. Les Tunisiens sont donc invités à répondre à la grande consultation en ligne. Kaïs Saïed dit prendre exemple sur les pays scandinaves.

Ses thématiques comme l'économie, la politique, la santé sont présentes. En plus des questions soumises, les internautes auront la possibilité de laisser des commentaires. Cette consultation court jusqu'au 20 mars, mais le sérieux et la confidentialité de l'initiative font débat. D'autant plus que les citoyens souhaitant participer à cette consultation devront divulguer leur numéro de carte d'identité avant d'accéder au portail, ce qui pose la question de la confidentialité des données recueillies. Dans un pays où seuls 45% des foyers disposent d'une connexion internet, des questions fusent, d'autant plus que la semaine dernière, la plateforme numérique qui gère la vaccination est tombée en panne.

Selon le ministère des Technologies, une " opération d'essai et de sensibilisation " a démarré dans les maisons de jeunes des 24 régions du pays, et " la plateforme sera ouverte à tout le monde à compter du 15 janvier. L'essai vise à roder le processus de consultation. Le président Saïed a prévu qu'un référendum se tiendrait en juillet et des législatives en décembre prochain. Les Tunisiens s'exprimeront sur les réformes qu'ils souhaitent voir advenir dans leur pays.

Les réponses serviront ainsi de base à une révision constitutionnelle.

Après la consultation, un comité devrait synthétiser les propositions et présenter des suggestions de réformes constitutionnelles. " Comment va-t-on dégager des conclusions, à partir de toutes les réponses qui seront fournies ? Qui fera la synthèse? " questionne Mouna Kraïem Dridi, un juriste tunisien, interrogé par TV5 Monde. Il explique aussi que " confier l'analyse à un comité dont on ignore encore la composition ne fait que jeter le discrédit sur cette opération ".

De son côté, Kaïs Saïed, spécialiste de droit constitutionnel, développe son argumentaire. " Ce mécanisme permettra de prendre connaissance des propositions du peuple, de ses attentes et de ses revendications. Nous ferons les réformes sur la base de la volonté du peuple et non de ceux qui l'ont escroqué ", avait affirmé le président, cité par le pureplayer tunisien Business News.