Cameroun: Balance commerciale - Bonne tendance pour les exportations

L'institut national de la Statistique vient de publier le rapport sur le commerce extérieur au premier semestre 2021.

Les recettes d'exportations ont connu une hausse de 21,5% au premier semestre 2021. Après une baisse de ces recettes au premier semestre 2020 du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, le premier semestre 2021 a produit de meilleurs résultats. En effet, il est marqué par un accroissement des recettes d'exportations de 191 milliards de F (21,5%) en glissement annuel. Le Cameroun enregistre donc des recettes d'exportations d'une valeur de 1 080 milliards de F pour 3,8 millions de tonnes de marchandises, peut-on lire dans le rapport sur le commerce extérieur au premier semestre 2021 que vient de publier, sur son site Web l'Institut national de la statistique.

Le centre de recherche explique que cette performance est due à l'amélioration des ventes de certains principaux produits d'exportation. Il s'agit essentiellement des huiles brutes de pétrole qui augmentent de 30,7% ; du cacao brut en fèves (34,2%) ; du coton brut (59,3%); du bois scié (6,6%) et du bois en grumes (13,8%). Il souligne au passage que les exportations demeurent très peu diversifiées et sont constituées principalement de produits primaires. Les six premiers produits (huiles brutes de pétrole, le cacao brut, le bois scié et en grumes, le gaz naturel, le coton) représentent 80% des recettes d'exportations du premier semestre 2021.

Cette bonne note des exportations au premier semestre n'a tout de même pas réussi à équilibrer la balance commerciale. Au premier semestre en effet, le déficit de la balance commerciale s'est creusé de 52 milliards de F (en hausse de 7,5%) par rapport au premier semestre 2020 et se chiffre à 744 milliards de F. " Cette accentuation du déficit commercial résulte de la hausse des dépenses d'importations de 15,4% par rapport au premier semestre 2020.

Hors pétrole brut, le déficit de la balance commerciale se situe à 1 170 milliards de F s'aggravant ainsi de 152 milliards de F (15%) par rapport au premier semestre 2020 ", peut-on lire dans le rapport. Les dépenses d'importation ont augmenté du fait de la hausse en valeur des importations du matériel de transport (60%), des produits pharmaceutiques (34%) ; des machines et appareils mécaniques ou électriques (26%) ; du riz (21%) ; du froment (blé) et méteil (17%). Cette évolution a tout de même été amortie par la baisse des dépenses d'importations des carburants et lubrifiants (-9%), des poissons et crustacés (-18%).