Cameroun: Programme économique et financier avec le FMI - Un nouveau décaissement attendu

C'est l'une des informations contenues dans le communiqué final de l'institution financière à l'issue d'une mission menée par visioconférence avec les autorités camerounaises.

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment publié sur son site, les conclusions d'une mission de travail menée par visioconférence avec les autorités camerounaises entre le 2 et le 22 décembre 2021. Il s'agissait des traditionnelles consultations au titre de l'article IV, et de la première revue des accords au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit que le Cameroun a récemment conclu avec l'institution financière sur la période 2021-2024.

La mission s'est, entre autres, entretenue avec le Premier ministre, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, les ministres des Finances, et de l'Économie, des représentants de partenaires au développement, le secteur privé. De ces échanges, on peut retenir qu'au terme de la première revue par le conseil d'administration en février prochain, un décaissement de 82,8 millions de DTS (environ 115.7 millions de dollars), soit 66,748 milliards de F devrait être fait.

Mais avant, le Cameroun devrait tenir un certain nombre d'engagements pour atteindre les objectifs arrêtés de commun accord avec le Fmi pour préserver la viabilité des finances publiques, tout en soutenant la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement pour 2030 (SND30). " Les autorités entendent réduire progressivement le déficit budgétaire en le faisant passer de 3,2 % en 2021 à 2 % en 2022, puis au-dessous de 1 % en 2024. Elles comptent également revoir leur stratégie de recettes à moyen terme ", peut-on lire dans le communiqué du FMI.

Le pays va aussi mettre un accent sur l'accroissement des recettes tirées du secteur non pétrolier ainsi que sur l'élargissement de la base d'imposition et l'amélioration de la politique fiscale, afin d'aider le pays à atteindre son potentiel de recettes, de dégager de l'espace budgétaire pour la SND30 en améliorant le contrôle et l'efficience des dépenses publiques. Il leur a aussi été demandé de faire des efforts pour veiller à ce que toutes les recettes et les dépenses soient inscrites au budget, de continuer à œuvrer pour réduire les risques budgétaires, ce qui passera en particulier par une meilleure gestion des entreprises publiques et des passifs conditionnels.

Le Fmi a par ailleurs encouragé les efforts déployés par les autorités pour avancer dans leur programme de réformes structurelles, notamment sur la formulation et l'exécution du budget, de passation des marchés publics et la gestion des dépenses en capital, ainsi que la gestion de la trésorerie et de la dette publique. " La mission a insisté sur le fait que la réalisation d'une croissance forte, durable et inclusive passerait par une intensification des réformes structurelles afin d'améliorer la gouvernance et la transparence.

À cet égard, elle s'est félicitée des récentes mesures prises par les autorités en vue de renforcer la gouvernance et d'honorer ainsi les engagements pris dans le cadre de la facilité de crédit rapide du FMI, notamment la publication du rapport d'audit des dépenses liées au Covid-19 en 2020. La mission a également salué la publication du rapport 2019 au titre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) ", peut-on lire dans le communiqué.