Cameroun: Accès à l'information - À l'épreuve du terrain

Lors d'une dédicace organisée récemment à Yaoundé, l'auteur Eugène Shema a présenté les grandes lignes de l'essai qu'il vient de commettre.

S'il existait un cadre pour l'accès à l'information, Eugène Shema a pris le soin de le disséquer. Dans son essai intitulé " Ici repose le droit à l'information ", le journaliste propose de revisiter son expérience personnelle, pour montrer quelques déboires dans la collecte de l'information sur le terrain. La dédicace de l'ouvrage organisée jeudi 16 décembre 2021 a permis de présenter les grands moments de cette expérience professionnelle.

Dans cet essai de 138 pages édité aux Editions Proximité, Eugène Shema prévient dès l'introduction : " cet ouvrage n'est pas l'œuvre d'un théoricien, qui crée un monde où tout est possible et personne ne fait rien, mais le fruit d'expériences vécues face à des sujets d'un intérêt public prépondérant, malheureusement obligés d'être mis sous le boisseau à cause de sources d'informations taiseuses, voire irresponsables, et de médias faibles. " La colonne vertébrale de l'ouvrage est ainsi présentée.

Dans sa note de lecture, le Pr. Albert Mbida pense que " ce livre devrait être un outil de réflexion pour préparer un mémorandum sur un problème professionnel qui paraît banal et pourtant, il est capital pour la liberté de la presse et pour le libre exercice de la profession de journaliste ". Tout au long de l'ouvrage, l'auteur dissèque minutieusement des expériences personnelles de journalistes, qui ont compromis, de son point de vue, l'intérêt du public, à avoir cette information.

Dans un chapitre, Eugène Shema se demande d'ailleurs si notre société peut se passer de journalistes. " Le problème qui se pose aux journalistes et qu'a bien voulu relever Eugène Shema à partir de l'expérience et de faits réels, c'est l'accès à l'information, c'est-à-dire à la source sans laquelle il n'y a pas d'information et sans informateur qui est la source, il n'y a pas d'information ", relève le Pr. Albert Mbida.

Note de lecture pas très éloignée de l'idée que voulait transmettre l'auteur. Il assume son parti pris de raconter cette expérience personnelle ponctuée d'anecdotes au sein de plusieurs administrations publiques sans succès. " Le public a le droit d'être informé. Parce que la sous-information induit le sous-développement. Par leur façon de travailler, les journalistes contribuent à la paupérisation du public. Ce public peut être sous-informé parce que certains confrères n'ont que faire du droit à l'information pour le public ", estime Eugène Shema.

Les professionnels des médias en prennent donc eux-aussi pour leur grade. Pour François Nkeme, directeur de Proximité, le manuscrit reçu quatre mois avant sa publication a l'avantage d'être digeste et surtout présente en des termes simples, les difficultés rencontrées dans l'exercice quotidien du journalisme. Ce qui constitue un danger pour la société entière.