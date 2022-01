Cameroun: Saint-Sylvestre - Les derniers coups de minuit

Les Camerounais ont choisi de célébrer cette journée en prière, dans les restaurants, cabarets, boîtes de nuit, entre autres.

Les cloches de la colline de Mvolyé ont retenti à minuit. Pendant 10 minutes, ce son assourdissant s'est fait entendre, annonçant ainsi le début de la nouvelle année. Ce 31 décembre 2021, plusieurs Camerounais ont choisi de passer la traversée dans les églises. A la chapelles Saint-Esprit par exemple, c'est le Père Henri Fouda, curé de la paroisse catholique qui a fait le décompte. Au terme duquel, chacun pouvait crier " Bonne année ! " Sur les visages des chrétiens, une joie immense pouvait alors se lire.

D'aucun n'ont pas manqué de l'exprimer par des accolades, des échanges de regards, des sourires et des poignées de mains. La nouvelle année a commencé et beaucoup se sont souvenus de l'année écoulée. A travers des témoignages, ils ont rendu grâce à Dieu pour la santé et le don de la vie. Ainsi, après la célébration eucharistique, direction était portée vers les domiciles pour certains et vers la ville pour d'autres, histoire de célébrer le Nouvel an.

Au centre-ville, les décorations lumineuses émerveillent. Le grand rond-point de la poste centrale et le Boulevard du 20 mai brillent de mille feux. Dans les jardins, du monde grouille. À plus d'une heure du matin, on retrouve encore des familles, des couples, des groupes d'amis, entre autres. Et pour immortaliser la journée, les téléphones sont brandis vers le haut, pour effectuer des selfies et des appels vidéos. Les photographes de la ville eux également, avec des décors particuliers proposent leurs services.

Edith Ravoua, mère au foyer s'est déportée avec ses quatre enfants vers le centre-ville, admirer la beauté du jour. Ses enfants émerveillés par l'ambiance qui y règne ne souhaitent plus rentrer. " Nous avons passé Noël en famille et aujourd'hui j'ai décidé de sortir avec eux pour une petite détente. Et je me demande comment je vais faire pour rentrer car personne n'est disposé à retourner à la maison ", confie dame Ravoua.

La nouvelle année s'est également célébrée dans les snack-bars, restaurants, cabarets, boîtes de nuit. Ces différents cadres se sont préparés pour fêter la Saint-Sylvestre. Pour l'occasion, des musiciens, invités spéciaux ont agrémenté les soirées. De même, des décorations aux couleurs de l'amour étaient à relever. Le restaurant est le cadre choisi par le couple Ndongo pour célébrer Nouvel an. L'objectif du tête-à-tête, se parler et se donner une chance de repartir sur de nouvelles bases. " Nous avions besoin de ça. Notre relation bat de l'aile depuis un moment. Après un tour à l'église, nous avons décidé de se parler loin de la maison et des enfants. Je suis heureuse parce que ça se passe bien. Et je pense que nous