Cameroun: Education - C'est déjà la reprise

Deux semaines après les congés de Noël, élèves et écoliers reprennent le chemin de l'école ce lundi matin.

Les établissements scolaires reprennent vie ce lundi. Après deux semaines de congés, les élèves renouent avec le chemin de l'école ce 3 janvier 2022, pour le très décisif deuxième trimestre. Samedi et dimanche derniers, l'heure était aux derniers réglages dans plusieurs familles à Yaoundé. Chez les Atangana au quartier Omnisports, c'est le grand ménage et la lessive. " J'ai moi-même fait le tour de la chambre de mes filles pour sortir tout ce qui était sale. Vêtements, cartables et chaussures : tout doit briller.

Plus besoin de faire des achats, vu que nous avons assez acheté au premier trimestre et pendant la période des fêtes de Noël. Les tenues de classe sont encore en bon état. Il faut juste les laver et repasser. Il ne reste plus qu'à les coiffer ce dimanche ", rassure Mme Nicaise Atangana. Pour d'autres encore, on réfléchit. " Mon dernier fils qui est à la maternelle va commencer ce deuxième trimestre en civil, le temps de trouver de l'argent pour lui acheter un autre tablier. Car, il a déchiré celui que j'ai acheté en début d'année scolaire.

Heureusement, chez les plus grands il n'y a rien à acheter. Ils sont prêts à reprendre le chemin de l'école ", fait savoir dame Tenkap, mère de cinq enfants. A Biyem-Assi, chez Sandrine Zam, élève en classe de Terminale au collège Les Sapins, l'heure est aux révisions. Le deuxième trimestre repart avec des évaluations dès la première semaine de cours. " Je me suis préparée pour ce nouveau challenge. Les congés n'ont pas duré longtemps. J'ai profité de cette période pour une remise à niveau ", confie-t-elle en toute quiétude.

Les établissements scolaires aussi sont déjà parés pour accueillir leurs occupants. Au collège Marie-Albert II, la clôture en grille a été remplacée par des parpaings, pour renforcer la lutte contre l'école buissonnière. " C'est un trimestre capital pour les élèves et les enseignants, vu que le troisième trimestre est généralement court.

Je recommande aux enseignants de boucler au moins 80% de leurs programmes. C'est l'occasion pour l'enfant qui a mal démarré son année de mettre les bouchées doubles pour se rattraper. Ce sera un vrai défi à relever cette année avec les évènements en vue : la Can et la Fête de la jeunesse qui pointent à l'horizon ", fait savoir Didier Nganou, principal du Collège Marie- Albert II.

Le trimestre décisif démarre ainsi dans un contexte particulier. Elèves, enseignants et responsables d'établissements devront faire face à la chaleur, la poussière qui sont favorables aux maladies respiratoires. À côté des aléas du climat, il y a la Can TotalEnergies 2021 que le pays va accueillir et la Fête de la jeunesse en février pendant laquelle enseignants et élèves doivent rester cependant concentrés. En ce premier jour de classe, toutes les stratégies sont appelées à être mises en œuvre afin que les objectifs visés soient atteints.