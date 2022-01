Cameroun: Maternités - Le premier bébé est une fille

Eden, 3,90 kg est née le 1er janvier 2022, à 1h49, à la maternité de l'Hôpital central de Yaoundé au grand bonheur de l'équipe médicale et de sa famille.

Fourré dans un bel ensemble blanc, le petit ange au visage arrondi, ne sourit à personne. Ne réagit pas aux sollicitations de l'équipe médicale et de sa maman Doriane O., qui la dévorent des yeux dans la salle d'accouchement de la maternité de l'Hôpital central de Yaoundé. Visage froncé, bouche ouverte et gencives à l'air, Eden bouge la tête de gauche à droite. La mère comprend vite et lui sert sa première tétée. L'instant est magique. Le sourire qu'affiche Doriane en dit long sur le degré d'amour ressenti pour Eden, le cinquième enfant de sa " tribu ", dont elle n'a pas voulu dévoiler le nom de famille.

Cet heureux aboutissement est le fruit du travail de la dynamique équipe de la maternité de cette formation sanitaire. D'après Christine Bena, sage-femme, la maman, médecin dans une formation sanitaire de la place est arrivée à minuit, en début de phase active. L'équipe est allée à son chevet à l'immédiat. " Nous avons laissé évoluer le travail en la rassurant régulièrement. Parce que les femmes accouchent de la même manière : qu'on soit médecin ou pas. Dans ce cas précisément, nous lui avons également demandé de respirer, de rester calme et de supporter les douleurs.

Nous étions à son service. L'enfant est né à 1h49. Les deux vont bien", explique la sage-femme. Pendant qu'Eden et sa maman filent le parfait amour à l'Hôpital central ces premières heures du 1er janvier 2022, à la maternité de l'Hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé, le premier bébé se fait encore attendre. Les cris d'une mère animent la salle de travail. Elle en a encore pour quelques heures. Au district de santé de Mvog-Ada, le premier bébé n'est pas encore là non plus. A l'Hôpital général de Yaoundé, la dernière naissance a été enregistrée à 18h, le 31 décembre 2021.