Cameroun: Restauration - Les messieurs sont servis !

La commission hébergement et restauration veille à ce que le menu standard validé par la CAF soit mis à la disposition des footballeurs.

Pour sa compétition phare, la Confédération africaine de football veille sur le menu proposé aux footballeurs. Celui-ci a été mis à la disposition des hôteliers par le biais de la commission hébergement et restauration. Evidemment, les hôteliers sont appelés à rehausser la qualité de leur service puisqu'ils ont à faire aux sportifs de haut niveau. Le menu standard utilisé par la FIFA pour ses compétitions sera respecté selon les besoins nutritifs des sportifs. A moins que chaque équipe fournisse son propre menu spécifique à la Confédération africaine de football.

" Nos équipes ont effectué des séances de travail avec les responsables des différents hôtels. Il était question de leur faire comprendre qu'il y a un menu standard de la FIFA d'une part à appliquer, et que la plupart des sélections nationales disposent de nutritionnistes. Donc, ils ne doivent pas être réfractaires à leur présence dans les cuisines dès leurs arrivées dans ces établissement hôteliers ", a précisé Taybe Ngaba, le président de la Commission restauration et hébergement.

Le menu standard du sportif qui participe à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football se veut varié et précis. Le petit déjeuner est composé de fruits frais, de jus de fruits, de céréales, de sélections de pains (blanc, entier, complet), de beurre, de confiture, de miel, boissons chaudes (café et thé), de yaourts, et de plats chauds (haricots blancs, œuf brouillés, bacon et saucisses de porc ou de bœuf). Au déjeuner, des sélections de salades sont proposées, d'une soupe, des jus de fruits et de fruits entiers ou coupés. En plats chauds, il y aura de la viande grillée (bœuf, agneau ou porc), poulet grillé, filet de poisson grillés, des pâtes, des pommes de terres et du riz.

Et en dessert, deux options sont envisagées entre gâteau, tarte et entremets. Au dîner, le menu est le même. Il est possible que les plats chauds changent. Toutefois, les jours de matches, une collation d'avant-match est prévu. Celle-ci est composé d'une sélection de sandwiches grillés (fromage, tomate, jambon ou autres viandes froides), de pâtes (penne, spaghetti ou fettuccini) avec sauce tomate, de fruits entiers (bananes, pommes, oranges, etc), de jus de fruits, de thés, du café, du riz ou de la salade verte.