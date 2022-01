Afrique: Revue - Le chantier de l'entrejeu

Secteur le moins fourni de la liste des sélectionnés, le milieu de terrain est celui sur lequel reposent d'énormes attentes au regard du niveau de l'adversité des Lions durant la CAN.

Pour la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, Antonio Conceição, le sélectionneur du Cameroun, a fait appel au milieu de terrain à ses " sept mercenaires ". Une habitude pour le technicien lusitanien pas friand de la surpopulation dans ce secteur de jeu depuis son arrivée sur le banc de touche des Lions indomptables. Un entrejeu camerounais dont l'âge oscille entre 21 et 26 ans, où on retrouve les trois profils usuels du foot moderne : récupérateur-coureur-créateur.

De ces trois profils, André-Frank Zambo Anguissa est celui le plus capable, de par ses qualités, à presser haut et générer les transitions offensives. Le volume de jeu acquis au cours de ses dernières années à Villareal, à Fulham et à Naples cette saison, fait de lui un élément-clé du jeu des Lions. Il n'a plus ce statut de révélation acquis lors de la dernière CAN en Egypte où par deux fois il avait été désigné Homme du match.

Irrégulier et ne se mettant pas toujours à la hauteur de toute l'étendue de son talent en sélection, il est attendu de lui davantage d'implication dans le jeu et de clairvoyance. Actuellement en quarantaine pour cause de Covid-19, Pierre Kunde Malong est le second milieu de terrain à avoir une expérience de la CAN. Lui également alterne le bon et le moins bon dans ses prestations en sélection. Avec sa qualité de coup de pied, le joueur de l'Olympiakos sait apporter du punch au jeu à travers son jeu court et son jeu long.

Les cinq autres joueurs de ce secteur de jeu découvriront pour la première fois la grand-messe du football africain. Martin Hongla fait partie des satisfactions de ces derniers mois à travers sa facilité à jouer entre les lignes et d'impulser le pressing à des positions très avancées. Samuel Oum Gouet émerge peu à peu comme la véritable sentinelle devant la défense.

Dans le même registre, Yvan Neyou, avec ses qualités, peut également protéger la défense et battre la mesure. Dans un style différent, Jean Junior Onana aime bien avoir la pelote tout en multipliant les batailles physiques. Plus relayeur que les autres, le gaucher James Lea Siliki est habile quand il s'agit de transpercer les lignes et mettre en orbite les attaquants.