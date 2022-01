Afrique: Accueil des équipes de la CAN - Ça sera chaud dans les Hauts-Plateaux

Le préfet de ce département, Yampen Ousmanou a présidé une importante réunion la semaine dernière pour faire le point de la mobilisation.

Les forces vives des Hauts-Plateaux se préparent pour jouer une partition aiguë, à l'occasion de la Can TotalEnergies 2021. Et l'événement en vue qui aura lieu vendredi prochain est baptisé "Welcome Ceremony".

Consacré à l'accueil des équipes de la poule B et des officiels de la COCAN / CAF, il aura lieu à la place des fêtes de Bangou. C'est pour évaluer le niveau de la mobilisation y relative que le préfet des Hauts-Plateaux, Yampen Ousmanou, a présidé une réunion la semaine dernière. C'était en présence de l'hon Théodore Datouo, vice-président de l'Assemblée nationale, initiateur du projet, des chefs traditionnels et des autorités administratives.

Au cours de cette réunion d'évaluation, l'hon. Datouo a présenté les grandes articulations de cette cérémonie d'accueil. Elle débutera en matinée par la réception des différentes délégations et invités. Ensuite, on aura droit à une caravane qui va ouvrir la fête et qui sera composée de quatre grands groupes que sont les communes de Bangou (Bapa, Bandenkop) Baham, Batié et Bamendjou.

Cette caravane sera suivie du défilé des quatre équipes de la poule B représentée chacune par 23 jeunes, vêtus aux couleurs des pays respectifs et portant leurs différents drapeaux. Le Ballet national va également se produire à travers la parade des danses patrimoniales des aires culturelles du Cameroun. La démonstration des groupes de danses sera clôturée par la danse sécrète appelée "le Koungang". L'on annonce également des prestations des artistes de renom tels Talla André Marie et Elvis Kemayo.

Après cette phase festive, les invités se déporteront à l'hôtel de Ville de Bangou pour apprécier les talents culinaires à travers l'exposition des mets traditionnels du terroir, puis la dégustation. Cette cérémonie est placée sous le patronage du gouverneur de la région de l'Ouest, président du comité de site de Bafoussam, Awa Fonka Augustine.

Afin d'assurer la réussite de cette cérémonie, le préfet Yampen Ousmanou a invité chacun à s'impliquer davantage dans l'organisation. " Le chef de l'État a voulu d'une Can populaire. C'est donc notre affaire à nous tous",a- t-il renchérit.