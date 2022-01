Algérie: Electricité/Gaz - Création de deux zones de distribution à Béchar et Ouargla

Alger — La Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) a annoncé, lundi dans un communiqué, la création de deux zones de distribution à Béchar et Ouargla en vue de l'amélioration du service public.

Neuf (9) directions de distribution relèveront du domaine de compétence de la zone de distribution de Béchar, sise à la place de la République (centre ville de Béchar), à savoir les wilayas d'Adrar, Béchar, El Bayadh, Naama, Saida, Tindouf, Béni Abbes, Bordj Badji Mokhtar et Timimoune, a précisé le communiqué.

Quant à la zone de distribution de Ouargla, sise au boulevard Al-Qods (chef-lieu de Ouargla), quatorze (14) directions de distribution relèveront de son domaine de compétence, en l'occurrence, Ouled Djellal, El Meniaa, In Salah, Djanet, El Meghaier, Touggourt, In Guezzam, Biskra, Laghouat, Tamanrasset, El Oued, Ghardaïa, Ouargla et Illizi, note la source.

La SADEG œuvre également au "renforcement de ses relations avec ses clients et ses partenaires à travers des plans opérationnels, médiatiques et sur terrain incluant des initiatives à même de promouvoir son capital et mobiliser les ressources et les technologies permettant d'améliorer la qualité de ses services, a conclu la source.