Soudan: "Le pays n'est sûr que si chaque citoyen est en sécurité" - appel de l'Évêque d'El Obeid

El Obeid — Dimanche 2 janvier 2022, la nouvelle de la démission du Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, qui a déclaré avoir échoué à restituer le pouvoir aux civils après le coup d'État perpétré par l'armée le 25 octobre dernier. Des milliers de personnes ont manifesté contre le gouvernement militaire dimanche, tant dans la capitale Khartoum que dans la ville voisine d'Omdurman. Désormais, le pouvoir reviendra entièrement aux militaires, au détriment de la sécurité de l'ensemble de la population.

" La liberté, la paix, la justice et un pays qui accueille tout le monde et qui cherche à changer et à construire un nouveau Soudan où tous sont égaux, comme un seul peuple et une seule nation ", tel est le slogan de la révolution populaire qui s'est achevée par le renversement du septième chef d'État, Omar el-Béchir, après trois décennies au pouvoir, que l'évêque du diocèse d'El Obeid, Mgr Yunan Tombe Trille Kuku, a mis en avant dans son message de Noël et de Nouvel An 2022.

"La sécurité de chaque frère et sœur soudanais est la sécurité du Soudan", a déclaré dans la note reçue par l'Agence Fides l'Évêque, qui est également président de la Conférence des Évêques catholiques du Soudan (SCBC).

Mgr Trille a souligné l'urgence de la sécurité pour tous les citoyens du pays et le renouvellement de la foi par la confiance en Dieu et la participation à la promotion de la paix. "A Noël, cherchons le pardon pour commencer une nouvelle page de notre vie avec ceux qui nous entourent, cherchons à aimer Dieu et les autres car ceux qui n'aiment pas, ne connaissent pas Dieu." L'Évêque a ajouté que Noël est "un moment où nous pensons aux autres, un moment d'altruisme, où nous pardonnons et évaluons notre vie, notre comportement et notre relation avec Dieu et les gens pour changer et devenir meilleurs que nous le sommes maintenant."

Selon le prélat, le régime précédent a utilisé l'approche de la discrimination, de l'exclusion et de la marginalisation pour gouverner le pays depuis l'indépendance, ce qui a conduit au Soudan actuel. Le nouveau Soudan que tout le monde recherche est "meilleur avec la coopération de chaque Soudanais fier de l'être, militaire ou civil, sans haine tribale ni racisme". Mgr Trille a appelé tous les croyants chrétiens à prier pour toutes les autorités "afin que nous puissions mener une vie paisible en toute dévotion et dignité".

Au total, plusieurs centaines de Soudanais ont été battus, blessés ou arrêtés depuis octobre dernier. Le Soudan compte quelque 44 millions d'habitants et se trouve dans une situation très précaire depuis que le dictateur Omar Bashir a été contraint de démissionner il y a deux ans à la suite d'énormes manifestations populaires. Le Premier ministre Hamdok était censé diriger un gouvernement composé de techniciens civils et militaires jusqu'à de nouvelles élections, prévues en juillet 2023.