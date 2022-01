Cote d'Ivoire: Fonction publique - Ce que souhaite Zadi Gnagna pour les fonctionnaires en 2022

Théodore Gnagna Zady, Président de la plateforme des organisations professionnelles de la Fonction publique a, dans ses vœux de nouvel an le dimanche 2 Janvier 2021 , souhaité une année de réalisation des nouvelles revendications des fonctionnaires .

" Une année s'achève avec son lot de joies et d'amertume. Une nouvelle s'ouvre avec des perspectives heureuses mais aussi ses incertitudes. Notre souhait le plus ardent, est que 2022 soit également pour nous travailleurs et fonctionnaires de Côte d'Ivoire, une année de réalisation de nos nouvelles revendications.

A savoir, l'institution d'une prime de fin d'année ou 13e mois, la revalorisation de l'indice référentiel de base, la revalorisation de l'indemnité contributive au logement et son attribution à tous les fonctionnaires, l'adoption du nouveau Statut de la Fonction publique en accord avec les Organisations syndicales, la réforme du système d'imposition des salaires en Côte d'Ivoire, la revalorisation des accessoires de salaires, la revalorisation des pensions de retraites tous les deux ans et bien d'autres questions sectorielles non moins importantes.

Par conséquent 2022 doit être une année de négociation avec le gouvernement " a déclaré Zadi Gnagna. Poursuivant le Président de la plateforme des organisations professionnelles de la Fonction publique a annoncé le tenue très prochaine d'une grande Assemblée générale des fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire dont les travaux , aboutiront , selon lui, à des résultats satisfaisants.