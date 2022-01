Togo: Le Maire GOMADO au peuple Bè - "Si nous maintenons cette dynamique, nous allons marquer notre passage et poser la trajectoire glorieuse de l'histoire de notre communauté"

Mes chers concitoyens,

C'est un plaisir renouvelé pour moi de m'adresser à vous à l'orée de cette nouvelle année que nous retrouvons par la grâce.

Au nom du Conseil et de l'Exécutif Communal du Golfe 1 et en mon nom personnel, je rends, tout d'abord, gloire au créateur qui nous a protégé et nous a accompagné dans toutes nos initiatives durant toute l'année.

Je voudrais exprimer, à cette occasion, ma profonde gratitude au Chef de l'Etat Faure Gnassingbé et l'ensemble de son gouvernement pour leurs multiples efforts en vue d'améliorer le cadre de vie de la population togolaise en général et celui de la commune Golfe1, en particulier.

Aussi, voudrais-je témoigner toute ma reconnaissance à notre ministre de tutelle, M. Boukpessi Payadowa, Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires qui ne ménage aucun effort pour nous conseiller à chaque fois que nous sollicitons son accompagnement.

Mes sincères remerciements vont également à tous les acteurs communautaires, je veux nommer : le Chef canton, les chefs quartiers, les leaders religieux, les CDQ/CVD, les ONG et les associations ainsi que les responsables des services déconcentrés de l'Etat.

A vous, chers administrés et populations de Bè Apedome, je voudrais, en ce moment solennel, vous remercier pour votre confiance sans cesse renouvelée depuis notre prise de fonction jusqu'à ce jour.

Mesdames et Messieurs, Chers Concitoyens

J'ai un sentiment contrasté en prenant la parole en cet instant. En effet, Dieu nous a fait grâce de ses bienfaits dans nos vies tout au long de l'année précédente.

Cependant, je suis personnellement triste. Encore mieux, nous sommes tristes.

Triste parce que je vois les jours défilés devant nous sans pouvoir réaliser tous ce que nous avons prévu pour le compte de l'année 2021. Vous partagez avec moi ce conflit entre la volonté de mieux et bien faire qui brûle en nous et les exigences administratives auxquelles nous faisons face dans la gestion communale. Je fais allusion aux procédures de passation des marchés publics que nous devons aussi respecter pour être dans l'orthodoxie requise. Néanmoins, je voudrais vous rassurer qu'aucun projet inscrit à l'agenda de l'année 2021 ne sera avorté.

Mes chers administrés

La bonne nouvelle, et ce pourquoi je remercie encore une fois Dieu, c'est qu'aujourd'hui nous avons réussi à mettre en place l'ossature de notre développement.

La commune du Golfe 1, notre commune à nous tous, s'est dotée de son Plan de Développement Communal axé sur une vision claire : " D'ici 2030, Golfe 1 disposera d'une gouvernance locale partagée, dans un climat de quiétude et de cohésion sociale, renforçant sa position de pôle de développement économique durable, contribuant à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, avec des infrastructures et services sociaux de base résilients et accessibles pour tous ".

Ainsi, suite à la validation du Plan de Développement Communal (PDC), un plan annuel d'investissement a été élaboré et adopté. Au titre de l'exercice 2022, nous avons pour ambition de réaliser des projets d'investissements visant à assurer le maintien et le développement des infrastructures locales au profit des populations ainsi que l'amélioration du cadre de travail des services municipaux.

Parmi ces projets ambitieux, je peux citer :

 La construction d'une mini-adduction d'eau à Klobatèmé à hauteur de 73 555 000 F CFA ;

 La construction du niveau 2 du bâtiment du service d'ophtalmologie à l'hôpital de Bè à hauteur de 25 284 702 F CFA ;

 La construction d'un centre de santé à Klobatèmé, à hauteur de 178 000 000 F CFA ;

 L'équipement du bâtiment du conseil municipal en matériels informatiques et mobiliers de bureau à hauteur de 30 000 000 F CFA ;

 L'appui à la construction et à l'équipement d'un bâtiment scolaire à EPP ADAKPAME NORD à hauteur de 25 284 702 F CFA (FACT) ;

 L'acquisition des engins de génie civil (y compris un ensemble de pièces de rechanges) à hauteur de 410 000 000 F CFA ;

 La digitalisation des procédures financières (acquisition de Progiciel Pro-6, phase 2) à hauteur de 5 000 000 F CFA ;

 L'identification et la sécurisation des domaines publics et réserves administratives communales à hauteur de 10 000 000 FCFA.

Ces investissements programmés pour cette nouvelle année seront complétés en mars prochain grâce à un collectif budgétaire à l'issue du compte administratif exercice 2021.

Le budget étant une prévision, les objectifs ne seront atteints que s'il y a une synergie d'actions entre tous les acteurs : administration locale, services déconcentrés, Organisation de la Société Civile, Chefs traditionnels, CDQ/CVD, contribuables, commerçants et commerçantes, syndicats, artisans, usagers des services municipaux, partenaires techniques et financiers.

De ce fait, il nous est impérieux de conjuguer nos efforts en vue de matérialiser notre rêve commun à travers une politique participative inclusive en cette année 2022.

Mesdames et Messieurs, Chers concitoyens

En attendant, un bilan proprement dit, permettez-moi de revenir sur quelques travaux et actions dont la procédure est enclenchée en 2021 pour leur pleine réalisation en cette année. Il s'agit notamment de la réhabilitation du Centre communautaire de Bè, de certaines écoles primaires publiques de la commune et de 11 latrines publiques sur fonds propre.

Par ailleurs, nous voulons ici témoigner une fois encore notre gratitude à l'endroit du gouvernement qui s'est engagé pour l'aménagement et le bitumage de 14,34 km de rues et la construction de l'hôpital " Mère et enfant " de Bè.

Aussi, le Conseil municipal s'est résolument engagé à trouver graduellement une solution à l'épineuse question d'assainissement et d'insécurité à laquelle est confrontée la commune de Bè-Afedome. A cet effet, nous avons commencé l'installation des lampadaires dans les artères des quartiers de la commune et avons, également, acquis une motopompe pour pallier aux récurrents problèmes d'inondation.

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens

Je ne saurai terminer cette intervention sans remercier, du fond du cœur, tous les adjoints, les conseillers et les agents de la mairie pour leur engagement et participation active pour le développement de notre commune. J'ai la ferme conviction que si nous maintenons cette dynamique, nous allons marquer notre passage et poser la trajectoire glorieuse de l'histoire de notre communauté.

Je voudrais, par ailleurs, rappeler à notre conscience collective cette lutte commune contre cette pandémie qu'est la Covid-19 et ses variants. L'engagement qui est le nôtre reste intact afin de continuer la sensibilisation sur le respect strict des mesures barrières et la mobilisation massive pour la vaccination et la prise de dose de rappel, telles que dictées par le gouvernement. La participation active à l'atteinte de l'immunité collective demeure notre ardente ambition.

Etant une jeune commune avec des moyens modestes, nous ne pouvons atteindre nos objectifs sans l'appui du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé.

C'est sur ces mots d'espoir et de conviction qu'au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, nous vous souhaitons une nouvelle année pleine de bonheur sous la bénédiction divine.