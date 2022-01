Maroc: Les Algériens appelés à la mobilisation pour faire échec aux manœuvres non voilées du Maroc

Alger — Les Algériens "patriotes et défenseurs de leur pays" sont appelés à se mobiliser pour faire échec aux "manœuvres non voilées" du Maroc et aux menaces liées à l'environnement régional en relation avec le déploiement des groupes terroristes et du crime organisé, souligne la revue El Djeïch dans son dernier numéro.

"L'environnement régional de notre pays est confronté à une multiplication de menaces et dangers en relation avec le déploiement des groupes terroristes et du crime organisé, corrélativement, l'accentuation de la mise en œuvre d'agendas étrangers et de la présence militaire auxquels s'ajoute la concrétisation par la servitude stratégique marocaine du projet sioniste", note l'Edito d'El Djeïch.

Au regard donc de la détérioration de la situation régionale tout au long de la bande frontalière de l'Algérie, en sus des tentatives menées dernièrement par certaines parties visant à attenter à la sécurité régionale, "ces menaces, bien qu'indirectes, ne nous concernent pas moins et nous contraignent à les contrer et à les annihiler", ajoute la même source, estimant que "la politique de la fuite en avant, l'alliance avec l'ennemi, la spoliation des ressources d'autrui, le recours aux accusations et à la propagation des rumeurs constituent des pratiques obsolètes et des politiques d'arrière-garde".

Au regard de ces conditions "exceptionnelles" et de ce contexte régional en crise, l'Etat algérien, ajoute-on, "renforce son immunité nationale, sa solidité et sa stabilité à travers la restructuration de l'architecture du régime politique, suivant une approche constitutionnelle reposant sur les droits et les libertés, la logique de la démocratie participative, ainsi que la moralisation de la vie publique, dans le but de rehausser la qualité de service des institutions de l'Etat algérien, comme l'a maintes fois affirmé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de ses rencontres avec les représentants de la presse nationale et ses réunions avec les membres du gouvernement".

Selon El Djeïch, "cette approche repose également sur la mission sacrée de l'Armée nationale populaire (ANP) et des institutions sécuritaires dans la défense de la sécurité nationale et du citoyen", faisant observer que l'ANP "poursuit son parcours en vue d'atteindre le plus haut niveau de disponibilité opérationnelle pour obtenir des résultats excellents et exemplaires, reflétant le suivi permanent et l'intérêt soutenu que porte le Haut commandement de l'ANP à tout ce qui a trait au développement des capacités de nos forces armées, à tous les niveaux et sur tous les plans".

L'ANP prête à faire face à toute menace

Les exercices démonstratifs exécutés par les différentes unités au niveau de toutes les Régions militaires ont apporté "la preuve de la disponibilité de notre armée à faire face à toute menace éventuelle que tenteraient de mettre en œuvre les aventureux ou penseraient simplement à le faire", indique la même source, citant, dans ce sens, la déclaration du chef d'état-major de l'ANP, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, qui a affirmé que "l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée, plus que jamais, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine".

El Djeïch relève, dans le même contexte, que "l'ascension croissante de notre armée est, d'une part, source de fierté et d'orgueil pour le citoyen algérien et a dévoilé, d'autre part, les mercenaires qui, tout au long de l'année, tentent vainement d'écorner l'image de notre institution et de son Commandement à coups de mensonges éhontés et de fabulations que notre peuple n'a pas manqué de rejeter et de frapper du sceau de la trahison leurs auteurs qui se sont jetés dans les bras de l'ennemi".

"Le citoyen est également appelé à contribuer, dans la mesure de ses possibilités, de ses compétences et de sa volonté, à la promotion de notre pays au rang des pays puissants, à l'édification de l'Algérie nouvelle ainsi qu'à la concrétisation du rêve des Chouhada et de tous les patriotes sincères. Alors, le diable n'aura d'autre choix que de se taire avant de finir, pour l'éternité, dans le brasier de l'enfer", conclut El Djeïch.