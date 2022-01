Algérie: Oran - Relance d'un projet de réhabilitation du téléphérique

Oran — Un projet de réhabilitation et de réparation du téléphérique d'Oran a été relancé après un arrêt de près de neuf ans, a-t-on appris lundi du directeur local des Transports, Tahar Hakkas.

Le projet, relancé la fin de l'année dernière, prévoit des travaux de génie civil confiés à une entreprise nationale de sous-traitance en charge de la réhabilitation de trois stations par câbles aériens et de leur extension, dont la principale est située en milieu urbain à haï Ennasr (ex Derb), pour desservir haï Es-Sanaouber (ex Planteurs) reliant les hauteurs du mont Murdjadjo, en plus de la construction de 11 poteaux comme supports aux télécabines, a indiqué, à l'APS, M. Hakkas.

Le coût global de l'opération, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 55 pc, est estimé à plus de 1,45 milliards DA, a-t-on poursuivi.

Les travaux comportent la réhabilitation et la réparation du téléphérique d'Oran, qui sera intégré au réseau de transport urbain collectif, ce qui en plus d'offrir une dimension esthétique à la ville en donnant accès à des sites paysagers, assurera une desserte en toute sécurité et confort garanti aux passagers.

En outre, il permet aux usagers de réduire la pression exercée sur l'axe routier reliant le centre-ville à ce site.

Ce moyen de transport moderne, qui s'étend sur une longueur de 1.900 mètres totalisant 36 télécabines de 8 places chacune permettant de transporter près de 1.200 passagers par heure, a souligné Tahar Hakkas.