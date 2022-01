Algérie: Annaba - le Salon international du Batimex du 18 au 20 janvier

Annaba — La wilaya d'Annaba abritera du 18 au 20 janvier 2022 la première édition du Salon international du bâtiment et de l'aménagement "BATIMEX" devant constitué un espace ouvert sur les nouvelles technologies en rapport avec les procédés de construction et de l'aménagement et la présentation d'importants investissements réalisés dans ce domaine, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Le Salon international du bâtiment et de l'aménagement, organisé par l'entreprise "Nova Creatis" avec l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie "Seybous" d'Annaba et la Confédération générale des entreprises algérienne (CGEA) activant dans le domaine du bâtiment, verra la participation de plus de 100 opérateurs du secteur du bâtiment et métiers en rapport avec les travaux de la construction et de l'aménagement dont de grands groupements du bâtiment, des bureaux d'étude et établissements banquiers et autres d'assurance, selon la même source.

Des conférences techniques sur plusieurs thèmes, en rapport notamment avec la relance économique et la promotion de l'investissement dans les domaines du bâtiment, seront animées à l'occasion du Salon qui sera mis à profit pour présenter l'expérience de l'entreprise de gestion de la nouvelle ville Draâ Erriche et les importants investissements en cours dans ce nouveau pôle urbain.