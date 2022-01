Madagascar: Des centres de traitement Covid-19 rouvrent dans la capitale

Les centres de traitement ont fermé leurs portes il y a six mois, à la fin de la deuxième vague. Mais face à l'augmentation des cas ces dernières semaines et en prévention d'une recrudescence du Covid-19 après les fêtes de fin d'année, les autorités ont décidé de rouvrir deux centres pouvant accueillir environ 400 patients. Des centres destinés à prendre en charge des formes modérées du coronavirus. Les cas graves restent soignés dans les hôpitaux, selon le ministère de la Santé.

Dans le quartier d'Alarobia, le lycée technique a été transformé en CTC, centre de traitement du coronavirus. Les lits disposés les uns à côté des autres, chacun doté d'un concentrateur d'oxygène, sont occupés par une trentaine de patients. Un groupe électrogène a été installé pour pallier aux coupures d'électricité qui avaient fait des victimes lors des vagues précédentes de coronavirus. À l'extérieur, assis sur le rebord de l'une des fenêtres, Tahiry, commerçant. Il est resté aux côtés de sa fille

" Elle avait beaucoup de mal à respirer parce qu'elle est asthmatique. Donc elle avait besoin d'oxygène. On est allé à l'hôpital militaire mais il n'y avait plus de place pour les patients covid. On a aussi fait le tour des cliniques privées mais il y en a qui demandaient jusqu'à 120 000 ariary (NDLR : 26 euros) par jour. Finalement, on est venu ici au CTC et quand on a vu que c'était bien et gratuit, on n'a pas eu de crainte. C'est comme à l'hôpital. "

Sur près de 2 000 cas de coronavirus enregistrés en une semaine, 1 600 se trouvent dans la région de la capitale. Trois centres de traitement du coronavirus sont ouverts à Antananarivo. Le docteur Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la santé au sein du ministère de la Santé publique, incite les habitants à consulter dès les premiers symptômes

" Dans les CTC, nous prenons en charge les malades que l'on a catégorisé "formes modérées". Il y a des signes cliniques et si la saturation en oxygène est inférieure à 95% par exemple. Il ne faut pas attendre que les gens arrivent à l'essoufflement parce qu'on trouve souvent au niveau des CTC des malades qui sont déjà essoufflés, qui ont besoin de pression d'oxygène très élevée donc il faut passer directement au niveau des hôpitaux. Donc, dès qu'il y a des signes cliniques suspects de coronavirus, il faut se rendre au niveau des CTC ou des formations sanitaires. C'est gratuit. Il ne faut pas attendre que la maladie s'aggrave. Pour les formes légères du coronavirus, les patients doivent se rendre au centre de santé de base. Ce sont des formations sanitaires à proximité de la commune et on traite les signes cliniques des patients qu'ils soient testés positifs ou négatifs. "

Les campagnes de sensibilisation continuent auprès des communautés, notamment concernant la vaccination. Le 26 décembre, Madagascar a reçu un peu plus de 400 000 doses d'AstraZeneca. Les vaccins Pfizer, Janssen et Sinopharm sont aussi proposés au niveau des vaccinodromes.

" Il ne faut pas attendre la maladie pour la prise en charge. Il faut prévenir et on a la vaccination. Il faut se faire vacciner, surtout les personnes avec des comorbidités, par exemple les personnes diabétiques, hypertendues. Il faut les vacciner et on incite les gens, la famille à se faire vacciner. Il faut aussi respecter les gestes barrières : porter des masques, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, etc. Il faut prendre des précautions pour que le virus ne s'éparpille pas dans notre entourage ", explique le docteur Manitra Rakotoarivony.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de mi-décembre, un peu moins de 3% de la population est vaccinée contre le Covid-19.