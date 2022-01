Burkina Faso: Procès Thomas Sankara - Les débats reprennent ce matin

L'audience du procès Thomas Sankara et ses douze compagnons, suspendue le 23 décembre 2021 pour les fêtes de fin d'année, reprend aujourd'hui 4 janvier 2022 dans la salle des Banquets de Ouaga 2000. Avant la suspension, le président avait ordonné la lecture des Procès-verbaux (P-V) d'audition de certains témoins absents soit parce qu'ils sont injoignables, soit parce qu'ils sont souffrants, soit parce qu'ils sont décédés. Le chef du greffe n'ayant pas pu finir la lecture de tous les PV, l'audience se poursuit ce matin avec cet exercice.

Faut-il lire ou pas les PV des témoins qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être présents physiquement dans la salle d'audience ? La partie poursuivante et la défense n'avaient pas le même point de vue. Si le parquet est favorable à la lecture, cet avis n'est partagé par la partie défenderesse. Pour le premier camp, il est bien fondé de lire quelques passages. Pourtant le second estime qu'au regard des déclarations contradictoires et altérées des témoins déjà entendus, il est plus judicieux de s'en tenir aux dépositions des témoins vivants et comparants. La question ne faisant pas l'unanimité, il revenait au président de tribunal, Urbain Méda, de trancher. Se référant à l'article 119 du code de justice militaire, la Chambre a ordonné la lecture des P-V. Ledit article dit : " Lorsqu'un témoin est absent, le tribunal militaire peut passer outre aux débats ; si l'intéressé a déposé à l'instruction, lecture de cette déposition peut être donnée à la demande du défenseur ou du ministère public ". Ainsi donc, toutes les dépositions seront lues en intégralité à l'exception de celles des témoins cités par les parties civiles et l'accusé Jean Pierre Palm.

A la suspension le 23 décembre 2021, 10 PV n'avaient pas encore été lus. Avant d'écouter les témoins des parties civiles et de l'accusé Jean Pierre Palm, il va falloir évacuer l'étape de la lecture des PV, qualifiée de fastidieuse par plus d'un.

Après le passage des témoins, la prochaine étape sera la présentation des pièces à conviction. S'en suivront les réquisitions du parquet et les plaidoiries des avocats.

Au départ, c'était au total 22 personnes qui ont été citées dans cette affaire. La justice militaire a finalement prononcé la mise en accusation contre 14 personnes dans le dossier de l'assassinat de Thomas Sankara. Les grands absents dans le box des accusés sont l'ancien président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire et son garde du corps Hyacinthe Kafando. Les autres accusés présents sont : le général Gilbert Diendéré, le médecin colonel Jean Christophe Diébré, les soldats de première classe Nabonswendé Ouédraogo, Yamba Elysée Ilboudo, Ninda Tondé dit Pascal alias Manga-Naaba, le caporal Idrissa Sawadogo, le sergent Bossobè Traoré, le colonel Tibo Ouédraogo et l'adjudant-chef Diakalia Démé et le colonel-major Hamado Kafando.