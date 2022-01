Maroc: M. Mayara s'entretient avec le président du comité exécutif de l'UPA

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, lundi par visioconférence, avec le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine (UPA), Mohamed Ali Houmed.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette rencontre, M. Mayara a indiqué que cet entretien a porté sur les modalités d'amélioration de l'action parlementaire de l'UPA, qui se veut la plus ancienne structure parlementaire en Afrique.

Les discussions ont été axées aussi sur la participation de l'Afrique au Congrès des Unions parlementaires Afrique-Amérique latine, prévu en février prochain au Panama et auquel participera l'UPA, a-t-il ajouté.

Le Maroc conduit cette initiative depuis sa création en 2019 en tant qu'espace d'action commune et mécanisme de dialogue politique parlementaire et d'enrichissement des débats et des concertations parlementaires afro-latino-américains sur des questions stratégiques prioritaires, a affirmé le président de la deuxième Chambre du parlement.

La déclaration constitutive du forum parlementaire afro-latino-américain "AFROLAC" a été signée début novembre 2019 à Rabat, en présence de tous les présidents des organisations et Unions parlementaires en Afrique et en Amérique latine et Caraïbes, en marge de la conférence internationale sur "les parlements et les enjeux de la sécurité alimentaire", organisée par la Chambre des conseillers, la Ligue des conseils de la Choura, des sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe.