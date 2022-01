Sénégal: Macky Sall sur le Port de Ndayane - "Notre pays pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international"

La chef de l'Etat, Macky Sal, a procédé lundi à la pose de la première pierre du Port du Futur de Ndayane. Dans son discours, il a fait savoir qu'avec ce projet ambitieux, le Sénégal pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international.

" Avec le Port du futur ici à Ndayane, et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, dont les travaux sont en cours de finition, notre pays passera à une vitesse supérieure et pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international ", a déclaré le Président de la République.

Ce projet de 837 millions de dollars dans sa première phase est le " plus grand investissement privé de l'histoire du Sénégal, pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'ouest ". L'État a signé un accord avec l'émirati DP World (dont la filiale sénégalaise est concessionnaire depuis 2008 du terminal à conteneurs du PAD) pour la construction d'un nouveau port à conteneurs, à Ndayane, capable d'accueillir les plus grands navires de commerce. Le nouveau port sera adossé à une zone économique spéciale de 300 hectares.

D'ailleurs, la cérémonie s'est déroulée en présence du Président Directeur général de Dubaï Ports World venu spécialement de Dubaï.